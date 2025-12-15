Asunciónico 2026: este ese el “line up” por día.

El “line up” de Asunciónico tiene a Deftones, Sabrina Carpenter y The Killers como grandes headliners y promete ser una experiencia inolvidable.

El martes 17 de marzo estará dominado por la potencia del rock y la electrónica pesada. La jornada será encabezada por los influyentes Deftones, íconos del metal alternativo. La noche tomará un giro eléctrico con la inclusión de Skrillex, uno de los nombres más grandes de la música electrónica. La cuota de indie rock de culto la pondrá Interpol. La alineación se completa con bandas de renombre internacional como Turnstile y los argentinos Viagra Boys, junto al talento local de Villagrán, Kuazar, Steinkrug, Nod y Nott Demian.

El miércoles 18 de marzo será el día dedicado a las grandes estrellas del pop y la electrónica con un toque underground. La protagonista principal será Sabrina Carpenter, una de las voces más populares del momento. La acompañarán la aclamada Lorde, con su indie pop introspectivo, y la DJ surcoreana Peggy Gou, figura clave de la música house global. La jornada también incluye a la rapera y cantante Doechii, la influencer convertida en estrella pop Addison Rae, y la banda de hard rock mexicana The Warning además de Six Sex, Aleshit y 411Y.

Lea más: Conocé el Line Up del Asunciónico 2026

Finalmente, el jueves 19 de marzo pondrá el broche de oro con una mezcla explosiva de rock de estadios y sonidos latinos contemporáneos. Los legendarios The Killers serán los encargados de cerrar el festival con su repertorio lleno de himnos. El rock en español estará fuertemente representado por la icónica banda uruguaya No Te Va Gustar. El trap argentino de alto impacto llegará de la mano de Ysy A.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este último día también contará con la participación de la estrella pop española Aitana y los argentinos de rock alternativo El Mato A Un Policía Motorizado. El cartel del jueves subraya el compromiso del festival con el talento de la región, presentando a Yami Safdie, Supernova, Los Ollies y A Días De Júpiter, asegurando que la última noche sea un carnaval de géneros y nacionalidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas están a la venta en la web de All Access Paraguay.