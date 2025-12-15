Música
15 de diciembre de 2025 - 01:00

La Jangada, una novedosa fiesta náutica en la Bahía de Asunción

El parapente se desplaza sobre varias embarcaciones que fueron parte del festival flotante La Jangada, sobre el río Paraguay. Pedro Gonzalez

La Bahía de Asunción se convirtió el sábado en el escenario de La Jangada, una fiesta náutica a la que se sumaron diversas embarcaciones. Música en vivo, juegos, y más fueron parte de este evento que anticipó el verano.

Por ABC Color

La segunda edición de La Jangada se vivió en la tarde y noche del sábado en la Bahía de Asunción, ofreciendo una fiesta náutica a la que el público se sumó desde distintas lanchas y yates.

La fiesta flotante extendió un muelle sobre el río Paraguay y desde allí el público pudo acceder a las distintas actividades propuestas por los organizadores de esta fiesta, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Turismo.

Anticipando el inicio del verano, este festival contó con la participación de varios DJs nacionales como Javi Ramírez, Pachelo y Junior, además de DJ Cool. También desde argentina estuvo presente la DJ Cande Gariso, para musicalizar el horario del atardecer.

Desde distintas lanchas y yates llegaron los asistentes al festival La Jangada.

La jornada también incluyó a la agrupación paraguaya LaNuestra, que llegó a este festival flotante con sus canciones en las que se fusionan diversos estilos como el rock, el pop, la cumbia, el reggae y el folk.

El grupo paraguayo LaNuestra fue parte del festival presentando sus canciones.

El festival fue organizado por la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) y la productora Teletorpedo. Ofreció además actividades como paseos en lancha y barcos, tenis de playa, volley, shows de parapente con motor y un espectáculo de fuegos artificiales.