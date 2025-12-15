La Jangada, una novedosa fiesta náutica en la Bahía de Asunción

La segunda edición de La Jangada se vivió en la tarde y noche del sábado en la Bahía de Asunción, ofreciendo una fiesta náutica a la que el público se sumó desde distintas lanchas y yates.

Lea más: Kudai liberó las emociones en una noche cargada de nostalgia

La fiesta flotante extendió un muelle sobre el río Paraguay y desde allí el público pudo acceder a las distintas actividades propuestas por los organizadores de esta fiesta, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Turismo.

Anticipando el inicio del verano, este festival contó con la participación de varios DJs nacionales como Javi Ramírez, Pachelo y Junior, además de DJ Cool. También desde argentina estuvo presente la DJ Cande Gariso, para musicalizar el horario del atardecer.

La jornada también incluyó a la agrupación paraguaya LaNuestra, que llegó a este festival flotante con sus canciones en las que se fusionan diversos estilos como el rock, el pop, la cumbia, el reggae y el folk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El festival fue organizado por la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) y la productora Teletorpedo. Ofreció además actividades como paseos en lancha y barcos, tenis de playa, volley, shows de parapente con motor y un espectáculo de fuegos artificiales.