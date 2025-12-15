Muere el músico Rigoberto Arévalo a los 83 años

El músico paraguayo Rigoberto Arévalo, referente de la música popular y el bolero, falleció hoy a los 83 años a causa de complicaciones derivadas de una pancreatitis. El artista se encontraba hospitalizado y había sido intervenido quirúrgicamente.

El velatorio será esta noche desde las 21:30 en el Jardín de la Paz Los Laureles (Avda. República Argentina 1512 esq. Dr. Miguel Torres). En tanto, el sepelio será el 16 de diciembre desde las 16:00 en el Cementerio del Sur.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de recuerdo y muestras de cariño. La Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) expresó su profundo pesar por la partida de quien fuera miembro de la Comisión Directiva y Socio Vitalicio de la institución.

Desde la AMP hicieron llegar sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y a toda la colectividad artística y musical, destacando a Arévalo como un referente indiscutido de la cultura paraguaya, cuya trayectoria y compromiso dieron lustre y prestigio a la música nacional.

Desde Radio Nacional del Paraguay, emisora en la que Arévalo mantenía un estrecho vínculo, también expresaron su pesar por la pérdida del músico. Recordaron que, además de su trayectoria artística, el maestro conducía el programa “La Hora de Rigoberto”, emitido cada lunes de 19:00 a 21:00, espacio desde el cual compartía su música y saber con el público.

La emisora destacó que la música de Rigoberto Arévalo perdurará en el corazón de los paraguayos, inspirando a nuevas generaciones de guitarristas y cantantes folklóricos, y extendió sus sentidas condolencias a familiares, amigos, colegas artistas y fieles oyentes.

También se sumó el mensaje de la reconocida cantante Lizza Bogado, quien lamentó profundamente la partida del músico y destacó que Arévalo impuso el requinto en la música del Paraguay, creando una escuela y un estilo único reflejado primero en el Trío Los Bemoles y luego en su irrepetible Trío de Siempre.

Bogado subrayó que el maestro fue seguido por muchos artistas que honraron y continúan honrando su legado, y le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Gracias por tu vida, tu sonrisa y tu música. Tu misión está cumplida. Descansa en paz”.

A estos mensajes se sumaron las declaraciones del músico Luis Álvarez, quien definió a Arévalo como un ejemplo de vida y un espejo para numerosos músicos, especialmente para quienes ejecutan el requinto. Álvarez resaltó que Rigoberto Arévalo fue quien introdujo y consolidó el requinto en el Paraguay, convirtiéndose en una figura ampliamente respetada por todas las generaciones de músicos. “Fue uno de esos héroes civiles que engrandecieron nuestra cultura”, expresó.

Sobre el artista

Nacido en Villarrica el 29 de enero de 1942, Arévalo tomó contacto con la música desde temprana edad. Cantante y guitarrista, construyó una extensa trayectoria que lo convirtió en una figura clave del folclore paraguayo.

En la década de 1950 fundó el trío Los Bemoles, uno de los conjuntos más emblemáticos de la música popular, con el que realizó presentaciones nacionales e internacionales durante más de tres décadas.

Tras su separación del grupo en 1981, en 1984 formó Los de Siempre, proyecto con el que grabó alrededor de diez discos de larga duración.

A lo largo de su carrera, también lideró Rigoberto Arévalo y su Trío de Siempre, con el que se presentó en escenarios de Asunción y en numerosos festivales, además de realizar giras por Bolivia, México, Estados Unidos, Chile, Brasil y países de Europa.

Su aporte a la música le valió reconocimientos y premios en festivales folklóricos. Además de su talento musical, Arévalo ha sido un importante gestor cultural, contribuyendo a la creación de asociaciones artísticas que promueven la música folklórica.

Su legado perdura en la difusión de la música paraguaya y en el recuerdo de varias generaciones que acompañaron su obra.