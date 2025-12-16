Entre requintos, canciones y gratitud: dan el último adiós a Rigoberto Arévalo

La despedida final de Rigoberto Arévalo, fallecido a los 83 años, tuvo lugar en la tarde de este lunes en el Cementerio del Sur de Barrio Obrero, escenario de un homenaje que combinó emoción, gratitud y música. Hasta allí llegaron familiares, amigos cercanos, colegas músicos y seguidores para acompañar el último adiós a quien dedicó su vida a engrandecer la música popular paraguaya.

Lea más: El expenal Buen Pastor se resignifica desde la cultura

Nacido en Villarrica el 29 de enero de 1942, Arévalo tomó contacto con la música desde la infancia. Cantante y guitarrista, fue protagonista de una trayectoria que marcó generaciones, primero con el histórico Trío Los Bemoles, fundado en la década de 1950, y más adelante con Rigoberto Arévalo y su Trío de Siempre, formación con la que recorrió escenarios del país y del extranjero, llevando la música paraguaya y el bolero a América y Europa.

El cortejo fúnebre avanzó acompañado por canciones profundamente arraigadas en el sentir popular, como “Che pykasumi”, “Ne porã che Paraguay” y la emotiva despedida “Buen viaje”, cuyas estrofas resonaron mientras guitarras y requintos escoltaban el féretro. No faltaron los amigos músicos, que con respeto y sobriedad hicieron hablar a los instrumentos, en un gesto de amor y fidelidad al legado de Arévalo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante las alocuciones, su amigo y músico Luis Alberto Díaz ofreció una de las reflexiones más profundas sobre su figura artística. Definió a Arévalo como un “arquitecto del sonido en Paraguay”, resaltando que, si bien el requinto existía previamente, fue Rigoberto Arévalo quien lo llevó a un sitial de honor, transformándolo en instrumento solista, de concierto y eje melódico de la música popular. “En sus manos el requinto cantaba; nos introdujo a la pasión, la nostalgia y el desgarro del bolero con una maestría inigualable”, expresó, destacando además el diálogo único que supo construir entre la música paraguaya y el bolero latinoamericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese aporte técnico y estético se forjó a lo largo de décadas de trabajo constante. Con Los Bemoles, Arévalo recorrió escenarios nacionales e internacionales durante más de treinta años, convirtiendo al trío en uno de los conjuntos más influyentes del país. Tras su separación del grupo en 1981, lejos de retirarse, volvió a reinventarse y en 1984 dio vida a Rigoberto Arévalo y su trío de siempre, proyecto con el que grabó discos y consolidó una sonoridad reconocible.

Luego Agustín Mendoza, presidente del Centro Guaireño de Asunción, centró sus palabras en la dimensión humana de Arévalo, afirmando que “su totalidad como persona va a perdurar”. Recordó su origen villarriqueño y señaló que “desde Villarrica se levantó como el sol para deslumbrar a miles de corazones amantes de su refinado arte”. También mencionó los proyectos que aún estaban en marcha, entre ellos festivales previstos para el próximo año, prueba de que la vocación de Arévalo permanecía intacta hasta el final.

Desde San José de los Arroyos, Agustín Talavera evocó un capítulo fundamental de la historia musical paraguaya al recordar que con Los Bemoles, Arévalo grabó en 1967 la Misa Folclórica Paraguaya, una experiencia que abrió camino a nuevas expresiones y motivó la formación de numerosos conjuntos. “Siempre fue un hito todo lo que hizo; que su legado sea perenne”, afirmó.

Además de su labor artística, Rigoberto Arévalo mantuvo un fuerte vínculo con el público a través de la comunicación. En Radio Nacional del Paraguay condujo durante años el programa “La Hora de Rigoberto”, espacio emitido cada lunes, donde compartía música, historias y reflexiones, reafirmando su rol de formador y difusor cultural.

El momento más íntimo y conmovedor llegó con las palabras de Cynthia Arévalo, hija del músico, quien agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas y expresó que “papá está más vivo que nunca”. Con emoción, pidió que la música continúe sonando como él la soñó y defendió a lo largo de su vida, reafirmando que el amor del público mantiene vigente su presencia.

Entre aplausos, acordes, silencios respetuosos y miradas cargadas de emoción, Rigoberto Arévalo fue despedido como vivió: rodeado de música, de amigos y del afecto sincero de un pueblo que reconoce en su obra un legado inmortal.