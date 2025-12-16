La Plaza Naciones Unidas reabre con un concierto sinfónico y danza al aire libre

La reapertura del espacio público será marcada por la presentación de El Gran Vals + Guarania Sinfónica, un concierto especial a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, junto al Ballet Clásico y Moderno Municipal, el coro Purahéi Pyahu y bailarines invitados, en una propuesta pensada para el encuentro y la participación del público.

El concierto tendrá lugar a las 20:00 en la plaza ubicada sobre Radio Operadores del Chaco y Cerro Corá, con acceso libre y gratuito. Bajo la dirección del maestro Luis Szarán, la OSCA desplegará un repertorio que dialoga entre el universo del vals, la música sinfónica y la identidad sonora paraguaya, integrando la guarania como eje simbólico de esta reapertura.

La puesta en escena contará además con la intervención coreográfica del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción, que aportará movimiento y teatralidad a uno de los momentos centrales del espectáculo.

Como gesto final, el cierre del concierto invitará a romper la distancia entre escenario y espectadores: el público será convocado a sumarse al tradicional baile del Danubio Azul, guiado por los bailarines del BCMM y acompañado en vivo por la orquesta, convirtiendo la plaza en una pista colectiva y celebratoria.

El Gran Vals forma parte del ciclo anual de conciertos al aire libre que la OSCA y el Ballet Municipal vienen desarrollando en plazas y parques de la ciudad, con el objetivo de acercar la música sinfónica y la danza a distintos barrios de Asunción. En esta ocasión, la propuesta adquiere un valor especial al coincidir con la recuperación de un espacio emblemático para la vida urbana y cultural de la ciudad.

La actividad es impulsada por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Acción Cultural, en articulación con instituciones culturales que acompañan el desarrollo de este tipo de iniciativas abiertas y gratuitas para toda la comunidad.