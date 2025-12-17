Carlos Cazal y Julio Insfrán reciben el Premio Nacional de Música 2025

Con su poema sinfónico “Batalla de Curupayty”, el compositor Carlos Cazal se convirtió en el ganador del Premio Nacional de Música 2025 en la categoría clásica o selecta. En tanto, Julio Insfrán fue premiado en la categoría de música popular vernácula con la canción “Purahéi Pyahu”.

Las obras fueron elegidas por un jurado coordinado por la senadora Lizarella Valiente, quien estuvo en representación de Cámara de Senadores,el diputado Rubén Rubín, el maestro Oscar Fadlala, el profesor José Cabrera, la profesora Rossana Barreto y la doctora Esther Palacios.

De acuerdo con lo estipulado en la ley que establece el Premio Nacional de Música, cada uno de los ganadores recibirá la suma equivalente a 1.500 jornales mínimos, que en la actualidad representa G. 161.440.500.

Carlos Cazal comentó que su obra, inspirada en la Batalla de Curupayty, busca recrear musicalmente las vivencias de las Fuerzas Armadas durante ese episodio de la Guerra contra la Triple Alianza, ocurrido el 22 de septiembre de 1866.

La obra también busca rendir homenaje al heroísmo del Gral. José Eduvigis Díaz, del Mayor Eduardo Vera y del comandante en jefe, el Mariscal Francisco Solano López.

Al agradecer su premio, Julio Insfrán destacó el acompañamiento de su hermano, el maestro Rubén Insfrán. También señaló que “Purahéi Pyahu” representa un logro muy significativo ya que tras su lanzamiento fue comenzó a recibir videos de niños y jóvenes que la coreaban.

“Eso nos dio mucha fuerza para seguir componiendo y apostando por la cultura paraguaya”, señaló el artista.

El Premio Nacional de Música se entrega cada dos años y tiene como objetivo estimular la creación artística en sus aspectos musical y poético.