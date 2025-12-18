OSN despide el año con el concierto “Dualidad, del destino a la esperanza”

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” albergará hoy al último concierto de la Temporada Internacional 2025 de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). El maestro paraguayo Heinz Fast tomará por primera vez la batuta de la agrupación para presentar un programa variado, que incluirá una selección de villancicos tradicionales y contemporáneos.

El concierto tendrá como solistas a la soprano Carolina López, al tenor Marcos Villalba y al pianista Luis Reyes. También estará en escena el coro de la Schola Cantorum, bajo la dirección del maestro Enrique Alfonso.

El maestro Heinz Fast afirmó que “es un enorme privilegio y placer ser invitado” para dirigir este concierto, tras haberse dedicado por más de 30 años a preparar a los jóvenes para estar en el escenario, con algunos de los cuales se reencontró para este concierto.

En cuanto al programa, afirmó que la “Dualidad” define muy bien a este concierto ya que en la primera parte interpretarán la Sinfonía N° 5, Op. 67 “Del destino”, del compositor alemán Ludwig van Beethoven.

Fast señaló que la obra fue estrenada el 22 de diciembre de 1808 y tiene la particularidad que en el segundo movimiento cuenta no con un tema y variaciones, sino dos temas y variaciones.

“Justamente es este contraste entre dos mundos, entre dos extremos y tratando de unir. Así que cae muy bien esta sinfonía a una celebración de una temporada de conciertos excelentes”, agregó el maestro.

En la segunda parte, detalló, estarán presentes villancicos tradicionales y contemporáneos, de autores nacionales y extranjeros. El programa contempla obras como “Carol of the Bells”, de M. Riley; “A Christmas Festival”, de L. Anderson; “Adestes fideles” y “O Holy Night- Noche de paz”, con arreglos de J. M. Martin.

“Va a ser un concierto en el que prácticamente cada persona que va, va a escuchar algo que le va a encantar y le va a hablar”, expresó Fast. El director también destacó que este año con los conciertos “se ha logrado acortar la brecha entre el público y el escenario”, por lo que afirmó que esta será una “fiesta fantástica”.

El tenor Marcos Villalba señaló su alegría por poder compartir este concierto con quien fue su profesor en la universidad y anticipó que tanto él como Carolina López estarán prestando sus voces a dos obras emblemáticas: “Dos trocitos de madera”, de Maneco Galeano y “Navidad del Paraguay”, de Mercedes Jané y Esteban Morábito.

El cantante señaló que luego se unirán al coro, durante lo que será la segunda parte de este concierto.

Pacita Diez Pérez, asistente artística de la OSN, estimó que unos 60 músicos y más de 60 voces serán parte de esta presentación que dará el cierre a las actividades de este año de la orquesta.

“Estamos sumamente contentos de llegar a este punto con esta calidad, no solamente musical sino también humana, de todos los invitados que tenemos para esta ocasión”, expresó.

Finalmente, Fast remarcó que no existe nada como la experiencia de escuchar música en vivo e invitó al público a “redescubrir” esta experiencia en un mundo cada vez más electrónico.