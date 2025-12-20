El espíritu de Broadway llega a la Sala García Lorca en formato concierto

La capital paraguaya será escenario de una velada dedicada al teatro musical con la presentación de “Tributo a Broadway”, un espectáculo que celebra algunas de las obras más emblemáticas del género a nivel internacional.

El evento se realizará este sábado 20 de diciembre a las 20:00, en la Sala García Lorca de La Manzana de la Rivera. El público podrá disfrutar de un repertorio que abarca tanto clásicos como producciones contemporáneas de Broadway, entre ellas Jesucristo Superstar, Hamilton, Moulin Rouge, The Phantom of the Opera, entre otras.

Un espacio para el talento nacional

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar el teatro musical en Paraguay, promoviendo un espacio de encuentro entre nuevas voces y artistas de trayectoria.

Sobre el escenario se presentarán intérpretes como Amambay Narváez, José Mongelós, Rossana Barreto, Gloria M. Morel, Rayam Mussi, Rosa Orué, Constance Gadea, Óscar Franco, Joaquín Franco, Giovanna Franco, Judit Bosch, Giulia Montiel, Valkiria Riveros, Daniel Nogués, Francisco Bosch y Tomás Gamarra.

El espectáculo contará además con el acompañamiento de La Orquesta, presentada por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay y la Fundación Arts Musicae, bajo la dirección de Jesús Guerrero Ayllón, aportando una experiencia sonora de alto nivel.

La Fundación Arts Musicae es una organización sin ánimo de lucro comprometida con la democratización del acceso al arte y la creación de puentes culturales que transformen la sociedad a través de la educación artística. Su trabajo se centra en el desarrollo artístico y educativo tanto a nivel local como internacional, promoviendo a la comunidad como protagonista de cada proyecto.