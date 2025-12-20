Guerrillasoul lleva el hiphop paraguayo al Festival de Jazz de Curitiba

La agrupación de hiphop instrumental Guerrillasoul integra la programación del Curitiba Jazz Festival, que se realiza este fin de semana en dicha ciudad brasileña. El evento, de acceso libre y gratuito, tendrá como escenario a la Plaza Alfonso Botelho.

Lea más: El espíritu de Broadway llega a la Sala García Lorca en formato concierto

La propuesta de Guerrillasoul apunta a destacar la identidad paraguaya en un contexto internacional. La agrupación estará acompañada en escena por dos voces destacadas del rap nacional: Tekovete y Kleina MC, pioneros del rap en guaraní.

El tecladista Rolfi Gómez afirmó que participar de un festival de jazz como el de Curitiba es una oportunidad para mostrar la mezcla rítmica y la propuesta sonora del grupo a una audiencia diversa.

También destacó la posibilidad de poder compartir el escenario con referentes de la escena brasileña. En esta segunda jornada, que será de 11:00 a 22:00, también estarán los grupos Muçurana, Hoovaranas y el rapero congoleño Wugala Flama.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para su participación en este festival, la agrupación cuenta con el apoyo de los Fondos de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura, que financia la movilidad y una residencia breve para promover intercambios culturales.