Juan Sebastián Giménez estrena hoy su cantata navideña

“Estoy muy ansioso”, confesó el compositor y músico Juan Sebastián Giménez Riveros acerca del estreno de su primera cantata navideña, en el marco de un programa artístico denominado “El Rey Prometido”.

Lea más: Coro Arapy ofrece su saludo navideño con varios villancicos

El Coro de la Iglesia Comunidad Nuevo Pacto estará a cargo de la interpretación de esta obra que, al estilo de las cantatas del periodo barroco, incorpora secciones para solistas e interludios instrumentales.

La orquestación de la Cantata navideña N°1 será con órgano, piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo y guitarra. También se utilizará el glockenspiel, un instrumento de percusión con láminas de metal, con el que se emulará el sonido de las campanas, según explicó el compositor.

Seis movimientos conforman esta obra, inspirada en el nacimiento de Jesús y que busca representar las distintas etapas que se conmemoran en la Navidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos movimientos son: Obertura, La Promesa, Un regalo sin igual, Intermezzo, Emmanuel y Cantamos Navidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Giménez señaló que si bien viene componiendo varias obras, siempre tuvo un especial interés por las obras navideñas en cuanto al mensaje y a su contenido.

En septiembre del año pasado comenzó a escribir esta cantata, a la que al ser una obra paraguaya, decidió incorporar la guarania, que desde el año pasado es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Señaló además que la música también incluye citas de reconocidas obras navideñas como “Jingle Bells” y “Noche de paz”.

Alrededor de 50 artistas pondrán en escena esta cantata, que comenzó a ser ensayada hace dos meses, cuando Giménez terminó de escribirla en el mes de octubre tras un año de trabajo.

En cuanto a las letras de los temas que componen esta cantata, Giménez señaló que están “inspiradas en las citas bíblicas”, tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento.

El compositor oriundo de la localidad de Santa Clara, departamento de San Pedro, agradeció especialmente el apoyo de los cantantes David Neufeld y Gilda Osorio, directores de Asunción Lírica, quienes están al frente del coro y le están brindando su respaldo para este estreno.

El concierto será a las 19:30 en el local de la Iglesia Comunidad Nuevo Pacto (Avda. José Félix Bogado 2333), con acceso libre.

Acerca del compositor

Juan Sebastián Giménez Riveros es Licenciado en Música con énfasis en piano, pianista, director y compositor. Se ha formado desde temprana edad en diversos instrumentos y ha colaborado con varias orquestas del país.

Entre sus composiciones se encuentran Danza Paraguaya N°1 y 2, Sinfonías de Cámara N° 1, 2 y 3; la guarania Purahéi para Asunción; obras de cámara y arreglos. También ha publicado el libro “Piano paraguayo a cuatro manos Vol. 1 y 2”.

Las obras de Giménez Riveros han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA), y el Trío Latinoamericano.

El músico también fue director invitado de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y actualmente es docente violista en la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP).