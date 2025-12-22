La OCMA celebra la Navidad con un concierto gratuito en San Cristóbal

La Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) continúa con su agenda cultural de fin de año y se prepara para compartir con el público su segundo Concierto de Navidad, que tendrá lugar el lunes 22 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Parroquia San Cristóbal, ubicada en las calles Del Maestro y Denis Rosa. El acceso será libre y gratuito, invitando a toda la comunidad a disfrutar de una velada musical en un clima festivo y familiar.

Lea más: Memoria y símbolo: libros recientes de Jorge Augusto Lima y Myriam Centurión Burguéz

El concierto estará dirigido por el maestro Miguel Ángel Echeverría, quien conducirá a la orquesta en un programa especialmente seleccionado para celebrar la Navidad. La propuesta contará además con la participación especial del Coro Sagrados Corazones de Jesús, bajo la dirección del profesor César González, sumando fuerza coral y solemnidad a la interpretación de las obras.

Como solistas invitados se presentarán Lilian Rodríguez (soprano), Carlos Vittone (tenor) y Federico Ferreira (tenor), cuyas voces darán protagonismo a algunas de las piezas más reconocidas del repertorio navideño y clásico, aportando variedad expresiva y momentos de especial emotividad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El repertorio incluirá obras del repertorio universal, villancicos tradicionales y canciones emblemáticas de la Navidad. Entre ellas se destacan la Serenata para cuerdas de E. Edgar y la Meditación para violín y orquesta de Jules Massenet, así como un festival de músicas navideñas que abarca títulos muy queridos por el público, como Ave María, Blanca Navidad, El tamborilero, La primera Navidad, Noche de Paz, Gloria cantad, Santa la noche, Adeste Fideles, Dos trocitos de madera y Navidad del Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El evento es organizado de manera conjunta por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción, y cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú y Petrobras, reafirmando el compromiso de estas instituciones con la difusión de la música académica y el acceso democrático a la cultura.

Con este concierto, la OCMA cierra el año ofreciendo un espacio de encuentro, reflexión y celebración, en el que la música se convierte en protagonista del espíritu navideño y en un puente de unión para la ciudadanía.