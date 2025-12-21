Memoria y símbolo: libros recientes de Jorge Augusto Lima y Myriam Centurión Burguéz

Con Un relámpago en el llano, el joven escritor paraguayo Jorge Augusto Lima presenta un compendio de cuentos articulados a partir de un mismo acontecimiento simbólico: una tormenta que irrumpe y deja su marca en cada historia. Publicado por la editorial argentina Librería de la Paz, el libro constituye el segundo título del autor dentro de su catálogo y consolida una propuesta narrativa que apuesta por la interconexión de relatos y la construcción de un universo compartido.

En estas páginas, la tormenta —y en particular el relámpago que atraviesa el cielo— funciona como un hilo invisible que enlaza destinos, emociones y miradas diversas. Lejos de ser un mero fenómeno natural, ese destello aparece como un disparador que abre sentidos y conecta escenas aparentemente autónomas. Cada cuento ofrece una perspectiva distinta, pero en conjunto conforman una trama mayor que invita al lector a leer entre líneas y a reconocer las resonancias que se repiten y se transforman a lo largo del libro.

El prólogo, a cargo de Ernesto Facetti Alborno, acompaña y enmarca la experiencia de lectura, destacando el clima narrativo que atraviesa la obra. Desde lo estilístico, Lima propone una escritura precisa y evocadora, donde situaciones cotidianas adquieren una dimensión simbólica que vuelve lo íntimo universal y deja espacio para la reflexión y el silencio. El libro se encuentra disponible en librerías de Asunción, ampliando así su circulación entre lectores locales.

Por otro lado, La mesa de Isabel, de la escritora, psicóloga y artista Myriam Centurión Burguéz, se presenta como una novela breve que entrelaza memoria familiar y ficción para reconstruir escenas de la vida en Puerto Casado a lo largo de varias décadas. A través de una narración sensible y contenida, la obra recupera gestos cotidianos, tradiciones y vínculos que dan cuenta de la dinámica social de la época, con especial atención al papel de las mujeres en ese entramado.

El relato se construye desde una mirada intimista, donde la memoria personal dialoga con la memoria colectiva, y se ve enriquecido por ilustraciones realizadas por la propia autora, que acompañan y refuerzan la atmósfera del texto. La mesa de Isabel propone así una lectura que combina palabra e imagen, y que invita a detenerse en los pequeños rituales y espacios donde se inscriben las historias familiares.

Ambos libros, desde registros narrativos diferentes, se suman al circuito literario actual con propuestas que exploran la experiencia humana desde lo simbólico y lo cotidiano, reafirmando la diversidad de voces y miradas que atraviesan la producción literaria paraguaya contemporánea.