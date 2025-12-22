“Mi Añoranza”: Las Paraguayas estrenan guarania que recuerda la Navidad junto a los seres queridos

Escrita por Nino Palacios, la obra musical revive momentos entrañables de la vida cotidiana y familiar: la tierra lejana, la Navidad compartida con los seres queridos, el sabor del clericó en las celebraciones y la calidez de la presencia materna.

Maziela Gaona, una de las integrantes del grupo Las Paraguayas, detalló que cada acorde y cada letra buscan despertar ese sentimiento único que surge cuando estamos lejos de casa y de nuestro país.

“Esta canción será como un eco de añoranza que resonará en el corazón de todos los paraguayos que la escuchen”, explicó.

De esta manera, con su ritmo dulce, emotivo y profundamente sentido, Las Paraguayas apuestan a revalorizar la guarania, un género musical que es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La canción representa, así, la memoria colectiva y la identidad nacional, conectando generaciones y emociones.

El grupo caacupeño de Las Paraguayas está integrado por Clariza Valdez, Marifé Gaona, Maraleiza Gaona, Milka Gaona, Maziela Gaona y Magalí Núñez.

Celebrar la música paraguaya

Con la canción “Mi Añoranza”, Las Paraguayas invitan al público a sentir, recordar y celebrar la música paraguaya, esa que refleja la memoria, los lazos familiares y el amor profundo por la tierra que nos vio nacer. Cada nota y cada imagen del videoclip son un homenaje a nuestras tradiciones, un llamado a mantener viva la identidad cultural y a disfrutar de la belleza de lo que significa ser paraguayo.

La dirección musical y los arreglos de este nuevo material estuvieron a cargo del profesor Roberto Gaona. Los músicos fueron Roberto Gaona, Robert Ruiz Díaz, Enrique Aquino y Miqueas Servín Gaona.

Los invitados especiales fueron Richar Servín (acordeón y piano) y Alcides Ovelar (arpa).

Actores

En el videoclip también se contó con la participación de actores como Gloria Fernández, Raquel Fernández, Wilfrido Espínola, Arturo Benegas, Luis Alberto Casco y Domingo Quintana.

