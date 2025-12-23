Tierra Adentro invita a celebrar el presente con “Ko’ága”

Alegría, amor, añoranza y resiliencia son algunas de las emociones que están presentes en “Ko’ága”, el nuevo trabajo discográfico de la agrupación Tierra Adentro.

Lea más: El pulso que marcó a generaciones: por qué el Paraguay celebra el Día del Baterista

La banda, dos veces nominada al Latin Grammy con sus álbumes “Aguije” y “Ayvu”, invita en este nuevo EP a detenerse, respirar y vivir el aquí y ahora con sencillez.

El cantante Dani Meza señaló que si bien estas cinco canciones están en castellano, no falta el jopará con algunos vocablos en guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También destacó el concepto visual de la hamaca paraguaya “como una máquina para viajar al presente, a detenerse y a sentir cada momento”. Las hamacas utilizadas por el grupo en su propuesta visual fueron elaboradas por manos artesanas de la ciudad de Carapeguá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agrupación integrada además por Luis Duarte (voz y guitarra), Rodrigo Pereira (teclado y acordeón), Ariel Escurra (bajo) y Beto Barrios (batería) pasó el último año abocado a trabajar en estas canciones.

Meza señaló que realizaron campamentos de composición y otras actividades para dar vida a estos cinco nuevos temas, en los que los ritmos folclóricos están muy presentes.

La producción musical es de Tierra Adentro con Carlos Escalona, mientras que la mezcla y masterización del álbum estuvo a cargo de Boris Milan, colaborador habitual de la banda. La portada del material fue realizada por MuchoFlow.

La producción general de este trabajo es de Francisco Silva, mientras que la producción ejecutiva corresponde a IDS Music.

“Tranqui”, “¿Qué pasó de vos?”, “Ya no hace falta”, “Ahora vuelvo” y “La gente pide fiesta” son las cinco canciones de este EP, que llegó a la medianoche a las plataformas digitales.

El lanzamiento está acompañado por el estreno del videoclip de la canción “La gente pide fiesta”, que fue dirigido por Guillermo González y realizado en la ciudad de San Bernardino, junto al lago Ypacaraí.

Este audiovisual muestra a los integrantes de la banda compartiendo un momento genuino de celebración con sus familias y amigos, reforzando el mensaje central del EP: vivir, disfrutar y celebrar el presente.

En YouTube se puede encontrar además los visualizers de las otras cuatro canciones de este trabajo que, según indicó Dani Meza, muy pronto comenzará a incorporarse al repertorio de los shows de la banda.

“Queremos hacer un montón de cosas en 2026”, sostuvo el artista. Adelantó que también grabaron una sesión en vivo con las canciones de “Ko’ága”, que también estará llegando muy pronto a las plataformas digitales.

Tierra Adentro se formó en el año 2014 y desde entonces se ha posicionado como una de las agrupaciones más populares del folclore joven.

En el año 2016, la agrupación fue la ganadora del Festival del Poncho Para’i de 60 listas y, al año siguiente, obtuvo el Ñandutí de Oro en el Festival del Ñandutí.

La agrupación ha recorrido diversos escenarios de todo el país, así como de Estados Unidos, España, Argentina, Países Bajos, Bélgica, Francia, Colombia, entre otros países.