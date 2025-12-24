Kuazar despide “un año histórico” en Voüdevil

“Ha sido un año histórico”, expresó Josema González, vocalista de Kuazar, acerca de lo que han vivido en este 2025, con la primera gira europea de la banda.

Esto y mucho más buscan celebrar este sábado 27 en Vöudevil en lo que será, según Josema González, “un reencuentro con el público de la capital” luego de varios meses.

El vocalista y guitarrista de la agrupación, integrada además por Ratty González en la batería y Marcelo Saracho en el bajo, anticipó que será un show extenso en el que recorrerán temas de toda la trayectoria de la banda.

Kuazar, que también se presentó el lunes en el Club Acaray de Ciudad del Este, ofrecerá un setlist distinto y promete algunas sorpresas para este show en Asunción.

González recordó que el pasado mes de abril, Kuazar realizó su primera gira por Europa ofreciendo presentaciones en distintos escenarios del Reino Unido e Irlanda junto a las agrupaciones estadounidenses Vio-lence y Exhorder.

“Nos fuimos a tocar nuestra música para la escena europea”, destacó el artista. No obstante, recordó que en este tour también estuvieron con fans paraguayos, principalmente en España.

Metal en Asunciónico

La banda también se prepara para ser parte, por primera vez, del festival Asunciónico en el Jockey Club. La agrupación estará el Día 1, que estará encabezado por Deftones, el próximo 17 de marzo.

González destacó que, por primera vez, este festival “se abre al metal con una banda como Kuazar”, por lo que están con una gran expectativa acerca de lo que será esta presentación.

El músico señaló además que con Kuazar están iniciando el proceso de composición con miras a un próximo material discográfico que podría estar listo recién a inicios de 2017.

No obstante, sostuvo que ya tienen un par de maquetas listas con lo cual estarían sacando nuevos sencillos durante el año entrante.

“Sí o sí vamos a seguir metiendo la historia paraguaya (en nuestras canciones). Es lo que nos hace únicos”, agregó González, con respecto a las próximas canciones de Kuazar.

El concierto será a partir de las 20:00 y las últimas entradas para el show de este sábado están a la venta a través de Tuti (www.tuti.com.py) a G. 84.000.