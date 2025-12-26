La OSIC busca voces para abordar la Novena Sinfonía de Beethoven

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dependiente del Centro Cultural de la República Cabildo, anunció el inicio de una convocatoria para la selección de cantantes que participarán en la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase. El llamado se enmarca en un proyecto artístico de gran envergadura previsto para el año 2026.

La convocatoria contempla la selección de una soprano, una contralto, un tenor y un bajo solistas, roles fundamentales dentro de la estructura de la obra.

La Novena Sinfonía, estrenada en 1824, es una de las composiciones más trascendentes de la historia de la música occidental y se distingue, entre otros aspectos, por la incorporación del coro y las voces solistas en su célebre cuarto movimiento, la “Oda a la alegría”, sobre el poema de Friedrich Schiller. Esta obra no solo marcó un hito estético en el sinfonismo, sino que también se convirtió en un símbolo universal de fraternidad, libertad y unidad.

Los cantantes interesados deberán enviar un video interpretando un aria de libre elección, acompañado de un breve currículum vitae. A partir de este material se realizará una preselección, tras la cual los postulantes elegidos serán convocados a una audición presencial.

El proceso busca conformar un elenco solista que se integre al trabajo musical y artístico que la OSIC viene desarrollando en torno a este ambicioso proyecto.

Las inscripciones y solicitudes de información estarán abiertas hasta el lunes 5 de enero de 2026 y se realizan exclusivamente a través del correo electrónico oficial: orquestasinfonicadelcongresopy@gmail.com.

Con esta convocatoria, la OSIC reafirma su compromiso con la producción de grandes obras del repertorio sinfónico y con la participación activa de cantantes en proyectos de alcance histórico y cultural.