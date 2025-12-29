Concierto “Tributo a 100 años de guaranias” ya puede verse en YouTube

A través de YouTube ya se puede escuchar esta presentación que contó con la participación de los Ensambles de Cámara de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional.

Nicolás Ramírez Salaberry fue el director invitado de este concierto, organizado por la Dirección de Cultura y Eventos Especiales de la Cámara de Diputados, en la cual se presentaron obras de diversos autores.

En la primera parte se presentaron las obras de Herminio Giménez “Lejanía” y “Alto Paraná”, y las obras de Demetrio Ortiz “Recuerdo de Ypacaraí” y “Mis noches sin ti”.

También fueron interpretadas “Regalo de amor”, de Mauricio Cardozo Ocampo; y “Junto al arroyo”, de Antonio Medina Boselli.

En la segunda parte se realizó el estreno de la versión de cámara de “Paisaje Florido”, una obra de Víctor Oxley. También se pudieron escuchar dos popurrí de guaranias, uno de ellos con obras de José Asunción Flores.

Los videos de esta presentación ya están disponibles en el canal de YouTube de Víctor Oxley.