La ONAMP cierra la temporada 2025 con “Armonías de fin de año”

La Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP), bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez, presentará el concierto “Armonías de fin de año” como cierre de su temporada 2025. El evento tendrá lugar el lunes 29 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Carlos Lara Bareiro de la ONAMP-AMP, ubicado en 15 de Agosto 1365, Asunción, con acceso libre y gratuito.

Como apertura de la velada, se proyectará un documental conmemorativo que celebra tres hitos históricos vinculados a la guarania: el centenario de su creación, el centenario de su primera ejecución y el primer aniversario de su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, distinción otorgada el 3 de diciembre de 2024.

El concierto contará con un repertorio compuesto íntegramente por música paraguaya, interpretado por una gran formación orquestal. La noche se iniciará con la obra “Estancia Mainumby”, en homenaje póstumo a su compositor Rigoberto Arévalo.

Como invitados especiales, Ricardo Flecha y Zunilda Ramos se sumarán a las voces de Vicky Díaz, Melissa Hicks y Salvador García, trompetista de la agrupación orquestal. Además, Juan Vera, integrante de la ONAMP, ofrecerá una interpretación con guitarra en homenaje a Kamba’i Echeverría.

Durante el concierto sonarán obras emblemáticas como “Ñemity”, “Paraguaype”, “Mis noches sin ti”, “Recuerdos de Ypacaraí”, “Canción del arpa dormida”, “Musiqueada che amape”, “Nacionales 1 y 3”, “Gallito cantor”, “Mombyry guive”, “Malvita”, “Valle’i”, además de una selección de polcas y otras composiciones que integran el programa de “Armonías de fin de año”.

El cambio de sede del concierto responde al pronóstico de lluvias para esa jornada, ya que el espacio inicialmente previsto, el Paseo de la Guarania, es al aire libre.