Milo J regresará a Paraguay con su gira “La vida era más corta”

En el marco de su tour mundial “La vida era más corta”, Milo J confirmó su regreso a Paraguay con un show propio el 16 de mayo, en el Puerto de Asunción.

Luego de dos años desde su primera y última visita al país, el artista vuelve para reencontrarse con el público paraguayo en una fecha que forma parte de una extensa gira internacional que pasará por los principales escenarios de Europa y continuará por Latinoamérica. Esta nueva presentación promete una experiencia renovada, reafirmando el fuerte vínculo entre Milo J y sus fans locales.

El tour incluirá canciones de sus discos “511″, “En Dormir Sin Madrid (EDSM)”, “111″, “166″ y “166 (Deluxe) Retirada”, al mismo tiempo que abrirá un nuevo capítulo artístico con su reciente álbum “La vida era más corta”, una obra profunda donde el artista explora heridas, raíces y transformaciones personales y colectivas. Un nuevo hito que lo consolida como una de las voces más influyentes de toda su generación.

El anuncio de La Vida Era Más Corta Tour llega en un momento clave de su carrera. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Milo J inaugura una etapa artística que redefine su identidad musical.

El disco se sumerge en las raíces culturales, el tango y los cantos populares para fusionarlos con su sensibilidad contemporánea y su ADN urbano. Con colaboraciones históricas y actuales, letras profundas y un abordaje sonoro que combina lo ancestral con lo moderno, el disco se presenta como un testimonio generacional cargado de memoria, cicatrices y búsqueda de identidad.

Sobre las entradas

Las entradas se encontrarán disponibles en los puntos de venta de Ticketea a partir del lunes 5 de enero y también podrán ser adquiridas vía online a través de www.ticketea.com.py. Cabe destacar que clientes de tarjetas de crédito de un banco podrán acceder a beneficios.

El concierto de Milo J es apto para todo público. Menores de hasta 8 años cumplidos no abonan ingreso acompañados de su adulto responsable con entrada.