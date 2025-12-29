El INAP distinguió a los ganadores de la primera edición del Premio Nacional de Guion

En la tarde de este 29 de diciembre, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) llevó a cabo el acto de entrega de la primera edición del Premio Nacional de Guion, un reconocimiento creado para valorar el guion como eje fundamental del proceso creativo audiovisual y fomentar el desarrollo de historias con identidad nacional.

El jurado de esta primera edición estuvo integrado por Bárbara Francisco Mendivil (Argentina), Santi San Martín (España) y Samuel Chauvin (Francia), quienes evaluaron las obras presentadas y definieron el fallo final.

En cuanto a los resultados, el certamen otorgó dos menciones de honor, que no contaron con premio económico, a los guiones “Aquelarre”, de Santiago Eguía Callizo, y “Cueva de Lobos”, de Eduardo Andrés Subeldía Valenzuela.

El tercer puesto, premiado con G. 10.000.000, fue para “Anga-Alma”, de Miguel Ángel Agüero, “una propuesta experimental de gran sensibilidad que aborda uno de los episodios más dolorosos de la historia del Paraguay”.

El segundo puesto, con un premio de G. 15.000.000, correspondió a “Baby Blues”, de Rumilda Marlene Sautú Gómez, “un drama que invita a sumergirse en la experiencia íntima de la maternidad”.

El primer puesto, dotado con G. 20.000.000, fue otorgado a “Jimmy en la tierra sin mal”, de Hugo Alberto Gamarra Etcheverry, destacada “por su integración del género road movie con la identidad local y su profundo desarrollo de personajes”.

El premio correspondiente al primer puesto fue recibido por la directora Juana Miranda, quien asistió en representación de Hugo Gamarra, ausente por motivos de salud. Miranda señaló que este concurso representa “una contribución mayor” y que se trataba de una iniciativa largamente necesaria para el sector audiovisual paraguayo.

Sobre el premio

El premio, aprobado por el Consejo Nacional del Audiovisual, nace con el objetivo de estimular la profesionalización del oficio de guionista, promover nuevas miradas dentro del panorama audiovisual nacional y reforzar la protección de los derechos de autor.

La convocatoria estuvo dirigida a guiones de largometraje de ficción, escritos en español, guaraní o ambos idiomas, y fue evaluada por un jurado internacional bajo criterios de calidad narrativa, identidad, creatividad y factibilidad de producción.

Durante el acto, el director ejecutivo del INAP, Christian Gayoso, destacó el rol esencial del guion dentro de la creación audiovisual. “El guion tiene una importancia cronológica primaria, esa humildad de saber que apoya los cimientos para una obra, pero que finalmente esa obra se construye con los actores y pasa a ser una expresión colectiva”, expresó. Finalmente, felicitó a todas las personas premiadas.

Con esta primera edición, el INAP consolida un nuevo espacio de reconocimiento para la escritura cinematográfica y sienta las bases para el fortalecimiento de la industria audiovisual nacional desde su punto de partida: el guion.