La Capilla San Miguel Arcángel recibe un concierto de guitarra y canto

La Capilla San Miguel Arcángel (Tte. Venancio Ross c/ Pilar) será escenario de un concierto de guitarra y canto el próximo martes 30 de diciembre a las 20:00, con la participación de Angélica Rodríguez y Diego Solís, dos músicos paraguayos con destacadas trayectorias y formación internacional. La entrada será libre y gratuita, aunque se aceptarán aportes voluntarios destinados a refacciones del templo.

El programa, concebido para un espacio de carácter acústico e íntimo, propone un recorrido musical acorde a las influencias de ambos intérpretes. Sin adelantar un repertorio específico, el concierto invitará al público a disfrutar de obras vinculadas a la tradición de la guitarra clásica y al diálogo con expresiones del canto lírico y el folclore paraguayo, en un formato cercano y reflexivo.

Angélica Rodríguez, nacida en Encarnación en 1994, es guitarrista clásica y cantante lírica. Su formación incluye estudios de perfeccionamiento en Italia, donde obtuvo con honores dos maestrías en el Conservatorio Guido Cantelli de Novara. A lo largo de su carrera se ha presentado en importantes escenarios de Europa y América, como el Teatro Real de Madrid y el Centro Botín de Santander, y fue distinguida con el primer premio en el Concurso Internacional de Guitarra Clásica “Ángel G. Piñero”.

Por su parte, Diego Solís desarrolla una propuesta que fusiona la técnica de la guitarra clásica con elementos del folclore paraguayo. Discípulo desde niño de la reconocida concertista Berta Rojas, formó parte del Ensamble Pu Rory en 2016 y continuó su formación en el Conservatorio Real de Birmingham, en Inglaterra, donde estudió con Mark Ashford y Mark Eden. En 2021 obtuvo la licenciatura en Música por la FADA de la Universidad Nacional de Asunción, y en 2024 lanzó su disco El último sobreviviente.

El concierto se presenta como una oportunidad para cerrar el año con una experiencia musical de calidad, en un espacio patrimonial que favorece la escucha atenta y el encuentro entre artistas y público.