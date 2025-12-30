Nhandei Zha despide el 2025 con un show solidario en Voüdevil

La agrupación sumará a este concierto a artistas amigos como la banda Nüdo y Ndaipóri Selector, quien acompañará el evento con una cuidada selección de vinilos alternativos, sumando identidad y clima a esta jornada.

“Sumate a la onda expansiva donando alimentos no perecederos para ser parte de la misma energía”, señaló la agrupación, a través de sus redes sociales, invitando a este show que, además de compartir energía y buena onda, tendrá fines solidarios.Las donaciones serán entregadas a la Fundación San Rafael y el Hogar de Niños Chiquitunga.

El vocalista Guillermo González señaló a ABC que durante todo este 2025 decidieron hacer una pausa, pero también estuvieron creando nuevas canciones que van a ser presentadas en 2026.

“Para este show preparamos un repaso por las canciones de los materiales anteriores y dándole cabida a temas que ya no tocábamos hace mucho”, anticipó.

La banda está integrada además por César “Toby” Andrada (bajo), Daniel Mora (guitarra) y Maniatic (DJ Scratch).

González señaló que en este show y durante esta temporada se sumará a la formación el baterista Edgar Valiente, oriundo de Formosa, Argentina.

El músico ya había tocado junto a la banda en shows importantes como el festival ReciclArte y también acompañó a Nhandei Zha en la grabación del álbum “Eternos”, publicado en 2022.

En tanto, Nüdo es una banda de metalcore, hardcore y nü metal creada en el año 2016. La misma está integrada por Mauricio Arce (voz), Edilson Gauto (guitarra), Fidel Dávalos (guitarra rítmica), Derek Caballero (bajo) y Víctor Maldonado (batería).