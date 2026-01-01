Estos son los artistas internacionales que llegarán a Paraguay en el 2026

El 2026 ya está en marcha y para este nuevo año ya hay varios shows anunciados como el retorno de los festivales Asunciónico y Cosquín Rock. Diversos artistas internacionales llegarán a Paraguay este año con una variada paleta de sonidos que van desde la música romántica, al pop, al rock, el punk, la electrónica y hasta el nu metal.

La agenda de visitas de este año se pondrá en marcha el próximo 16 de enero con la DJ y productora italiana Deborah De Luca, que llegará al Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino para encender a la villa veraniega con su set.

En tanto, el próximo 17 de enero en Encarnación se estará presentando el rapero argentino FMK. En este mismo escenario, el 24 de enero se realizará la fiesta Bresh, mientras que para el 31 de enero está previsto el show de la banda argentina Damas Gratis.

El Anfiteatro de San Bernardino también acogerá el próximo 31 de enero a una nueva edición del Flashback Fest, que tendrá como protagonistas a la agrupación brasileña Roupa Nova y al dúo argentino The Sacados.

En este mismo espacio, el 7 de febrero se realizará una nueva edición del Cosquín Rock Paraguay con las agrupaciones argentinas Ciro y los Persas, Catupecu Machu, Conociendo Rusia, Nonpalidece y La Mancha de Rolando, además de varios artistas nacionales.

El Puerto de Asunción recibirá el próximo 31 de enero al festival Cumbia Fest Vol. 2, que tendrá en escena al argentino Luck Ra, al colombiano Jorge Celedón y a la agrupación mexicana Los Bybys.

En tanto, el 7 de febrero este sitio acogerá al Carnaval 2026 con las agrupaciones brasileñas Raça Negra y Axé Bahía.

El dúo de pop romántico Sin Bandera, conformado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García, retornará a Paraguay en este 2026 y se presentará el próximo 21 de febrero en el SND Arena.

La cantante argentina Tini Stoessel anunció su regreso a Paraguay con “Futttura” para el 8 de marzo en el Jockey Club, aunque hasta el momento ninguna productora local anunció oficialmente el show.

El 10 de marzo llegará por primera vez a Paraguay la cantante estadounidense Macy Gray. La artista de soul y R&B ofrecerá un concierto íntimo en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay.

El festival Asunciónico tendrá este año su regreso al Jockey Club Paraguayo en los días 17, 18 y 19 de marzo. Este festival marcará la llegada, por primera vez al país, de importantes figuras de la música como los artistas estadounidenses Sabrina Carpenter, Doechii, Addison Rae y Turnstile, la banda sueca Viagra Boys y la cantante y compositora neozelandeza Lorde.

Igualmente se presentarán por primera vez en Paraguay la agrupación mexicana The Warning, la cantante española Aitana, la argentina Six Sex y la DJ surcoreana Peggy Gou.

Asunciónico también marcará el regreso al país de las agrupaciones estadounidenses Deftones, The Killers e Interpol, así como del DJ y productor estadounidense Skrillex; además de artistas rioplatenses como No Te Va Gustar, El Mató a un Policía Motorizado, YSY A y Yami Safdie.

Otros que retornarán a Paraguay en este 2026 son los raperos argentinos Paulo Londra y Milo J, que traerán sus shows al Puerto de Asunción. El primero se presentará el 18 de abril, mientras que el segundo lo hará el próximo 16 de mayo.

La música romántica estará muy presente en el mes de mayo con el regreso del dúo australiano Air Supply, que se presentará el jueves 7 en el court central del Yacht y Golf Club Paraguayo.

Igualmente, la agrupación española Mocedades anunció en sus redes sociales que estaría ofreciendo un concierto en Asunción el próximo 14 de mayo, en el marco de su gira por la región.

El retorno de la banda estadounidense de nu metal Korn también está previsto para el próximo 12 de mayo en el Jockey Club Paraguayo. En este show presentarán, por primera vez en nuestro país, a las bandas Spiritbox, de Canadá; y Seven Hours After Violet, de Estados Unidos.

En el Jockey Club Paraguayo también se dará “El último regreso” del cantante venezolano Ricardo Montaner, quien se reencontrará con el público paraguayo el próximo 6 de junio para compartir nuevas canciones y éxitos de sus más de cinco décadas de carrera.

El próximo 31 de octubre también retornará al país el cantante argentino Luciano Pereyra, en el marco de su gira “Te sigo amando”. El show será en el SND Arena.

Otra artista que anunció, a través de sus redes sociales, que Paraguay será parte de su tour 2026 es la puertorriqueña Kany García. El show se estaría realizando el próximo 27 de agosto en el Puerto de Asunción.