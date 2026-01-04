Benja Torres: “La música me dio la sensación de dejar de sentirme solo”

El aeropuerto, un shopping, un call center fueron los lugares de Paraguay en los que el artista argentino Benja Torres sorprendió semanas atrás a los presentes cantando “Brindo”, en compañía del ensamble vocal de Spinto Música.

Estas intervenciones musicales fueron registradas en un videoclip que ya está disponible en YouTube y que se presentó a modo de saludo por las fiestas.

“Es lindo conocer nuevas tierras. Tengo muchos amigos que habían venido antes acá a Paraguay y me habían hablado muy bien, sobre todo de sus comidas y de su gente”, señaló a ABC, en el marco de esta visita.

El artista también celebró la posibilidad de abrirse “un norte nuevo” y traer su música al público paraguayo tras haber lanzado en 2024 su primer álbum “Espinas”.

Benja nació en el seno de una familia de artistas. Su abuela materna fue la recordada actriz y cantante Lolita Torres, mientras que el reconocido cantante argentino Diego Torres es su tío.

“Mi hermano es guitarrista, mi mamá es bailarina, mi hermana es escritora. Más allá de mis tíos y mi abuela, ya en mi casa había mucha música”, recordó Benja.

Afirmó que ya desde muy chico su hermano le dio la guitarra y aprendió a ejecutar el instrumento de forma casi instintiva, por lo que siendo niño ya pensó en elegir el camino de la música.

Pero al inicio de la adolescencia surgió el grito de rebeldía: “Son todos músicos, yo me voy a ir por otro lado”. Y decidió meterse de lleno al fútbol por algunos años, hasta que a los 17 años se reencontró con su vocación musical.

Los consejos de su familia

Afirmó que siempre tomó con mucho valor los consejos de su tío Diego, sobre todo cuando comenzó a meterse de lleno a hacer música. “Él me dio el mismo consejo que mi mamá que es ‘hacé tu propio camino, no esperes nada de nadie’”, comentó.

Agregó que su padre también le dio este consejo y lo destacó como “un gran compañero en todo esto”. “Siempre me dijo ‘vos, ganate las cosas por vos ¿Querés cantar? Andá y estudiá canto ¿Querés actuar? Andá y estudiá teatro. Preparate, profesionalizate", detalló.

“Ese fue para mí el mejor consejo que me pudieron dar porque siento que, de alguna manera, las cosas las fui ganando por mí, por mi preparación, por mis relaciones y eso tiene otro sabor”, expresó el joven artista, nacido en Buenos Aires en 1997.

Benja Torres empezó a lanzar sus primeros sencillos en el año 2019 y, en el 2024, presentó su primer álbum titulado “Espinas” y reúne 15 canciones en los que fusiona diversos estilos como el flamenco, la bachata, el folclore, la cumbia, el pop y otros.

El pasado 9 de diciembre también presentó “Solitario”, un sencillo que fue grabado en vivo durante un concierto en el Teatro Avenida de Buenos Aires.

“La gente lo está recibiendo muy bien, subiendo muchos videitos bailándolo porque es un tema fresquito, veraniego”, señaló en relación a esta nueva canción.

“Solitario es una canción que, eso es lo lindo que tiene para mí la música, es que muchos se la dedican a sus parejas, a sus perritos; pero es una canción que yo le dedico a la música”, detalló.

En este sentido remarcó el mensaje de la canción y expresó: “La música me dio esa sensación de dejar de sentirme solo, pasó a ser como mi compañera”.

El artista, que el año pasado estuvo girando por varias ciudades de Argentina y también realizando presentaciones en España, destacó entre sus influencias a artistas de dicho país como Pablo Alborán, Antoñito Molina y David Bisbal; pero también a los argentinos Horacio Guarany, Mercedes Sosa y Milo J.

Benja Torres afirmó que está deseoso de fortalecer su vínculo con Paraguay y que espera volver pronto. “Decreté que en un futuro, espero no muy lejano, venir y hacer mi primer show acá”, concluyó.