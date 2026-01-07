Sonidos del Paraguay en ruta: bandas y proyectos cruzan fronteras este verano

La música paraguaya continúa expandiendo su alcance en el circuito cultural del Cono Sur, con artistas y bandas que apuestan por la circulación regional como forma de crecimiento y visibilidad.

Uno de los hitos de esta temporada será la participación de Band’Elaschica en el 18º Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle, que se realizará en Mercedes, Uruguay. La agrupación se presentará el domingo 11 de enero y llegará al festival en un momento clave de su trayectoria, tras el lanzamiento de su primer material discográfico.

El debut discográfico de Band’Elaschica consiste en un EP de cuatro composiciones originales creadas por integrantes de la banda, un trabajo que refleja la identidad colectiva del proyecto y su abordaje contemporáneo del jazz y sus cruces.

El grupo está integrado por Paula Rodríguez en bajo eléctrico, Magalí Benítez en teclados, Julieta Morel en batería, Yerutí Rojas en guitarra eléctrica, Norma Lara en violín, Mar Pérez en trompeta, Fátima Abramo y Diana Quiñones en trombón, Lara Barreto en saxofón alto, Lucero Núñez en saxofón soprano y Tatiana Barreto en saxofón tenor, conformando una formación amplia que destaca dentro de la escena paraguaya actual.

Otro de los nombres que refuerza la presencia paraguaya en el exterior es Kchiporros, que continúa consolidando su recorrido internacional. La banda se presentará el 8 de enero en Punta Ballena, Uruguay, como parte del Festival Medio y Medio, uno de los encuentros culturales más emblemáticos del verano uruguayo, que este año celebra 30 años de historia. La fecha contará además con la participación de Funk’Chula, en una noche que reunirá distintos lenguajes musicales y públicos diversos.

En el terreno del pop y la electrónica, el dúo paraguayo Sandía, integrado por Belén Pinto y Wilson Santos, también desarrolla una agenda marcada por la movilidad regional. El proyecto se presentó el 4 de enero en La Cañada Bar, en Mendoza, Argentina, y continuará su recorrido el 10 de enero en el Encuentro Internacional de la Industria Musical en Valparaíso, Chile. La gira incluye además una presentación el 15 de enero en Terraza Miauw, en la misma ciudad.

El encuentro en Valparaíso contará asimismo con la participación de Ciudad Mansa, banda paraguaya que llega con nuevas canciones, y de la cantante 411Y, quien en 2025 lanzó el álbum Kenopsia. Ciudad Mansa también tuvo presencia reciente en Mendoza y sumó una fecha el 5 de enero en Concepción, Chile. Como parte de este paso por el país, Diego Serafini, integrante del grupo, dictará un workshop de producción musical en Valparaíso, ampliando la propuesta artística hacia el terreno formativo.

Con estéticas diversas y recorridos propios, estos proyectos dan cuenta de una escena paraguaya activa y en expansión, que encuentra en los festivales, giras y encuentros internacionales una plataforma para compartir sus sonidos y fortalecer el intercambio cultural en la región.