Nacionales
11 de enero de 2026 - 02:28

Video: Piribebuy vibra con la XXIV edición del Festival Nacional del Poncho Para’í de 60 Listas

Con una gran concurrencia y una noche cargada de música y tradición, se desarrolla la XXIV edición del Festival Nacional del Poncho Para’í de 60 Listas en el Club 12 de Agosto de Piribebuy, consolidándose como una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Por Faustina Agüero

El Festival Nacional del Poncho Para’í de 60 Listas, organizado por la Municipalidad de Piribebuy, reúne a destacados artistas y a un público entusiasta que acompaña cada presentación, reafirmando el valor del festival como espacio de promoción de la identidad cultural paraguaya.

La competencia oficial cuenta con cuatro grupos: Las Paraguayas, Pasión Musical, La Selección y Mily Brítez y su grupo.

Hasta el momento ya subieron al escenario Las Paraguayas y Pasión Musical, mientras que aún resta la presentación de La Selección y Mily Brítez y su grupo, quienes buscarán conquistar al público a través del aplauso, medido mediante un aplausómetro y proyectado en una pantalla gigante para que los asistentes sigan la puntuación en tiempo real.

En el marco del festival, la Municipalidad realizó un reconocimiento especial a los profesores Arol Giménez y Gilda Orrego, por su destacada labor y su aporte al arte y la cultura nacional.

Música y color en el Festival Nacional del Poncho Para’í

Además de la competencia, la jornada cuenta con la presentación de grupos invitados que llenan la noche de música y color.

Entre ellos se destacan Los Ojeda, Grupo Generación de Villarrica, Carluchín Alcaraz y su Grupo Sintonía, Grupo Tercera Capital, Kchiporros, Rumberos, Piribebuy Jeroky, Las Botelleras y el Grupo Alma Guaraní.

El Festival Nacional del Poncho Para’í de 60 Listas continúa desarrollándose con gran expectativa, reafirmando a Piribebuy como un punto clave del calendario cultural del país.

