Alejandra Meza inicia gira lírica y académica en Italia

La gira comienza con la participación de Meza como artista del coro en la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, producción de la Compañía del Teatro Ventidio Basso, cuya función inaugural tiene lugar hoy, 17 de enero, con presentaciones previstas en los teatros de Ascoli Piceno, Livorno y Fasano. La compañía, dirigida actualmente por el maestro Pasquale Veleno, mantiene una intensa actividad en el circuito operístico italiano y europeo.

El 19 de enero, la soprano participará en el primero de los dos conciertos líricos programados en la Cassa di reclusione di San Gimignano, en la provincia de Siena. Esta actividad forma parte de los proyectos sociales del Puccini International Opera Composition Academy (IOCAL), iniciativa que vincula la creación operística contemporánea con acciones culturales de impacto social. El segundo concierto en este espacio se realizará el 29 de enero.

A partir del 21 de enero, la actividad de Alejandra Meza se centrará en la ciudad de Lucca, donde ha sido invitada como disertante al Puccini International Opera Composition Academy. En este marco, ofrecerá dos clases magistrales los días 21 y 28 de enero, dedicadas a la revisión de la escritura vocal en óperas compuestas por jóvenes creadores seleccionados para el IOCAL 2026. Esta participación constituye un hecho significativo, ya que por primera vez una docente de canto paraguaya es convocada por este festival internacional para colaborar en la formación especializada de compositores.

En paralelo, Meza dictará el “Seminario sobre la voz en el repertorio contemporáneo” en el Conservatorio de Música Luigi Boccherini de Lucca, con dos clases magistrales programadas para los días 22 y 29 de enero. Estas actividades están dirigidas a estudiantes avanzados de canto y composición, y refuerzan el perfil académico de la gira.

La agenda operística continuará a comienzos de febrero, cuando la soprano se reincorpore a la Compañía del Teatro Ventidio Basso para las funciones de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, que se desarrollarán entre el 5 y el 7 de febrero de 2026, también en teatros de Ascoli Piceno, Livorno y Fasano.

El Puccini International Opera Composition Academy, organizado por el Puccini Chamber Opera Festival, se ha consolidado como un espacio de referencia para la creación de nuevas óperas, con más de ochenta estrenos mundiales realizados en ocho años, bajo la presidencia de Girolamo Deraco y la dirección ejecutiva de Alessandro J. Bianchi.

Con esta gira, Alejandra Meza consolida una trayectoria internacional que combina actividad escénica, docencia y compromiso con la ópera contemporánea, al tiempo que contribuye a la proyección internacional de la lírica paraguaya y al fortalecimiento de los vínculos culturales entre Paraguay e Italia.

La gira cuenta con el apoyo de Ibermúsicas, la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, AIE Paraguay, APA y la SGP Paraguay, en el marco de programas de circulación internacional de profesionales de la música.