Marcelo Cáceres explora nuevos caminos musicales con el EP “Guarania roots”

“Soy muy partidario que nuestra música, nuestras raíces lleguen a todas las personas”, afirmó el violinista Marcelo Cáceres al hablar del origen de “Guarania Roots”, el EP de tres canciones que acaba de presentar en las plataformas digitales.

El músico citó como otra razón que lo motivó a explorar esta fusión es que “no hay una manera específica en que uno pueda transmitir el arte”.

“La tercera razón es que a mi me gusta mucho el EDM (Electronic Dance Music), entonces quise hacer una mezcla de estilos, siempre manteniendo las raíces de lo que es la guarania y nuestra música paraguaya”.

Cáceres señaló además que la guarania “tiene una muy buena estructura”, lo que permite poder experimentar con este género que integra la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

“Muchos colegas experimentaron mucho con la guarania, ya sea con blues o un poco de jazz. Entonces, se me ocurrió hacer esto. Entre prueba y error pasó un poco por laboratorio, en el estudio, y salió súper lindo”, refirió.

En este “laboratorio”, el músico contó con la colaboración de Juanchi Álvarez, quien realizó la producción musical en su estudio Óga, y Luigi Manzoni, en la mezcla y el mastering.

“India”, “Yo no sé por qué” y “Recuerdos de Ypakarai” son los tres primeros temas que integran esta producción, que ya está disponible en las plataformas digitales.

Cáceres afirmó que, en el proceso de realización, buscó respetar lo máximo posible la esencia musical de estas guaranias.

“Que al escuchar ‘India’ o ‘Recuerdos de Ypakarai’ uno pueda escuchar y sentir la música, pero solamente en un estilo un poquitito más fresco”.

Con este material, que próximamente irá sumando más versiones de obras como “Regalo de amor” y “Mis noches sin ti”, Marcelo Cáceres apunta a llegar al público joven.

“A veces pasa que uno escucha una canción que re pegó y había sido esa canción ya es re vieja. Ahí es como que le conocés al artista y la historia detrás de la canción”, señaló el violinista.

Agregó que “en un mundo tan digital se pierden de repente ciertas tradiciones”, por lo que desde su interés por el EDM, apunta a llegar “a un público diferente y, en este caso, a un público más joven”.

Marcelo Cáceres comenzó su camino en la música a muy temprana edad, primero con el piano y luego con el violín. Trabajó en orquestas profesionales como la de la Universidad del Norte y también con la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.

“Llegó un punto en el que dije ‘quiero experimentar con mi carrera solista’, lo que es las producciones. Entonces, para meterme de lleno fue una decisión que tuve que tomar”, sostuvo el artista. Marcelo Cáceres ha publicado también el álbum de temas navideños “Flor de coco” (2022) y el sencillo “Pacto infinito” (2025), que compuso junto a Marcelo Gabriel inspirado en las bodas que habitualmente musicaliza.

El primer corte de “Guarania Roots” es “India”, que cuenta con un videoclip dirigido por Ariel Medicen y realizado por la productora Planta Alta, en el cerro Hu de Paraguarí.