Asunciónico cambia de sede: el festival volverá al Parque Olímpico del COP

Asunciónico 2026 retornará al sitio que albergó sus últimas ediciones, el Parque Olímpico del COP, luego de que inicialmente se haya anunciado al Jockey Club Paraguayo como la sede para este año.

La producción del festival comunicó esta mañana el traslado del evento, señalando en sus redes sociales “más lugar para tus emociones”, dando a entender que el cambio de sede obedecería a cuestiones de capacidad.

El mismo está previsto para los días 17, 18 y 19 de marzo, con un variado cartel de artistas que estará encabezado por Deftones en la primera fecha, Sabrina Carpenter en la segunda y The Killers en la tercera y última jornada.

El festival también contará en la jornada del martes 17 con destacadas figuras internacionales como Skrillex, Turnstile, Interpol y Viagra Boys. Igualmente estarán los artistas nacionales Villagrán, Kuazar, Steinkrug, NOD y Nott Demian.

En el segundo día estarán Lorde, Doechii y Peggy Gou, figuras destacadas del pop actual, además de Addison Rae y The Warning. El programa se completará con Six Sex, Aleshit y 411Y.

La última jornada tendrá en escena a No Te Va Gustar, Ysy A, Aitana, El Mató a un Policía Motorizado y Yami Safdie. Igualmente estarán Supernova, Los Ollies y A días de Júpiter.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas siguen a la venta a través de www.allaccess.com.py. La producción anunció que el cambio de sede no afectará a las entradas ya adquiridas.

Los precios y sectores de para los abonos por día son: Generales (G. 400.000), Campo VIP (G. 750.000) y Lounge (G. 1.250.000).

Los precios en combo para dos días son: Generales (G. 640.000), Campo VIP (G. 120.000) y Lounge (G. 2.000.000).

En tanto, el combo para tres días cuesta: Generales (G. 800.000), Campo VIP (G. 1.500.000) y Lounge (G. 2.500.000).

Se pueden adquirir hasta cuatro entradas por persona y los menores de hasta 10 años cumplidos no abonan el ingreso, acompañados por su adulto responsable con entrada.