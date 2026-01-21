El “mágico sueño” de Carlos Almeida

Almeida propone diversos estilos musicales como la cumbia, la ranchera, el bolero, la polca, la marcha y otros para presentar estas canciones, que cuentan con la instrumentación de Toto Reinoso, quien también sumó su voz a este material.

“Albirroja la taita”, “Arriba Albirroja” fueron compuestas por Almeida en homenaje a la selección paraguaya, en este álbum que también incluye canciones como “Latino soy yo”, “Arrebato de pasión” y “Yo soy el campeón”.

La historia paraguaya también se hace presente en este álbum, que contó con el apoyo de Autores Paraguayos Asociados (APA), a través de las canciones “Los dos mariscales” y “La profecía del mariscal”.

Almeida, quien años atrás organizó el Festival Internacional de Música Ecológica en Atyrá, compuso además una canción en homenaje a esta localidad: “Atyrá, orgullo del Paraguay”.

El cedé, realizado por Piripucu Producciones, concluye con “Al Club Coronel Oviedo”, una composición de Héctor Roque Duarte.

Los interesados en adquirir el material pueden contactar al (0983) 453-137.