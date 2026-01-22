Yuyal Musical: canciones que brotan desde la escena independiente

Yuyal Musical se plantea como un espacio de encuentro para canciones que crecen por fuera de los circuitos más visibles, pero que laten con fuerza propia. La propuesta busca generar un clima de cercanía entre artistas y público, celebrando la diversidad de lenguajes musicales y la circulación de nuevas composiciones que dialogan con raíces, experimentación y presente.

Uno de los proyectos centrales de la noche será Jagua Hũ y los Espíritus Chocarreros, una experiencia que nace en un universo ficticio y audiovisual donde personajes de un mundo intermedio cuentan historias y crean música desde hace siglos. Este imaginario se materializó en la vida real en 2022, cuando los llamados médiums dieron forma al primer concierto. Su sonido cruza influencias de la música paraguaya, como la polca y la guarania, con ritmos latinoamericanos, rock y una marcada inclinación hacia lo psicodélico, en una construcción colectiva y mutante.

La cantautora Lucero Sarambí aportará su recorrido como una de las voces referenciales de la música paraguaya actual. Multiinstrumentista y creadora sensible, sus canciones parten de la experiencia personal, el vínculo con la ancestralidad y la búsqueda de una voz propia, apoyándose en ritmos del folclore latinoamericano. Su trayectoria incluye participaciones en festivales de gran alcance y colaboraciones constantes dentro de la escena local e internacional.

Desde La Plata, Argentina, llegará Licántropo, artista independiente y prolífico, cuyo trabajo se apoya en bases experimentales, loops y efectos. Su camino musical, iniciado a fines de la década del 2000, dialoga con influencias del rock alternativo y la exploración sonora, construyendo un formato solista que combina canción y atmósfera.

La noche también contará con la presencia de Ensoter Fetcita, cantautor y poeta paraguayo con una trayectoria que se remonta a los años 2000 en distintas bandas. Actualmente, su propuesta se sostiene en la guitarra y el piano, con canciones que funcionan como mantras, atravesadas por letras profundas y reflexivas que invitan a la escucha atenta.

El cierre y los puentes sonoros estarán a cargo de Conector Sonoro, proyecto de José Caballero, quien desde 2015 viene articulando músicas de la región con beats, texturas y saberes diversos. Su trabajo busca celebrar la cultura viva y los ritmos que alimentan un viaje musical que ha recorrido barrios, ferias y festivales, tanto en Paraguay como en otros países de la región.

Yuyal Musical se presenta así como una invitación a detenerse, escuchar y dejar que las canciones encuentren su propio modo de crecer, en una noche donde conviven tradición, exploración y comunidad.

Las entradas anticipadas tienen un costo de 20.000 guaraníes, y se pueden adquirir al (0984) 930312, mientras que en puerta el acceso será de 30.000 guaraníes.