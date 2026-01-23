Puka Jeka ofrece este sábado su concierto inaugural en Areguá

Puka Jeka se prepara para celebrar este sábado su concierto inaugural, en el Atelier Carlos Rolandi de la ciudad de Areguá (Mcal. Francisco Solano López c/ José Gaspar Rodríguez de Francia), a partir de las 20:00.

“Puka Jeka es el canto que brota de la carcajada desatada al habitar soberanas nuestra alegría original, el vy’a tenondegua”, explicaron desde la agrupación.

La propuesta musical consistirá en versiones de clásicos de la música latinoamericana, también obras del folclore paraguayo, así como temas propios que utilizan el idioma guaraní, instrumentos étnicos y nuevas tecnologías.

“Puka Jeka es un llamado a la alegría como camino trascendental de cura. Es la carcajada sagrada de nuestras mujeres tanto tiempo censurada”, añadieron.

Rocío Jardín es cantautora, guitarrista clásica, arreglista y multi instrumentista. En tanto, Felina Rodríguez es cantautora, compositora, actriz y gestora cultural.

Las entradas anticipadas cuestan G. 25.000 y se pueden solicitar al (0982) 318-065. En puerta costarán G. 30.000. Para más información se puede visitar las cuentas de Facebook e Instagram @pukajeka432.