Estos son los artistas que se presentarán por el aniversario de CDE y festividad de San Blas

Cada 3 de febrero se conmemora el día de San Blas, santo patrono de la ciudad, que coincide además con el aniversario fundacional de Ciudad del Este. En ese marco, se desarrollan diversas actividades religiosas, cívicas y artísticas.

El festival artístico comenzó anoche con la presentación de Cristero’s Band, Leo Silver Show, Mariachi Internacional, Pegada Certa, Los Paredes y el Grupo Oasis de Villarrica, marcando el inicio de cinco días de festival.

Para este viernes estarán: Grupo Jumisca, Grupo Adar, Jagua Ha Pirãi, The Fenders, Inspirasamba, Grupo Generación y Los Rumberos. El sábado subirán al escenario Grupo Alameda, Mariachi 10, Yiyo Alcaraz junto a sus alumnos, Los Basaldúa, After Life y Genoband.

El domingo será el turno de Vivi Ibáñez con Los Protagonistas, Trío San Valentín, Yoryi Torales y Los Nuevos Paraguayos, Los Kalas, Improband y Reina de Corazones.

Las actividades artísticas concluirán el lunes con Juancito Báez y Manuel Ocampos, Cumbre Bohemia, Mariachi 10, Pelusa del Paraguay, Grupo Mandu’ara, Ana Romey y Son&Ar.

En paralelo al festival, continúan las celebraciones religiosas en honor a San Blas, que se iniciaron el pasado sábado 24 de enero con la Santa Misa. Diariamente, numerosos fieles participan de las misas, a las 19:00.

Este viernes, en el séptimo día del novenario, la celebración eucarística será presidida por el obispo de Foz de Iguazú, monseñor Sergio de Deus Borges.

Ecofest 2026

Otra actividad es la fiesta Ecofest, organizada por la Municipalidad local con el sector privado, está prevista para este domingo en el Estadio Antonio Aranda, del Club Atletico 3 de Febrero.

Entre los principales atractivos se destaca la presencia de la banda argentina Los Auténticos Decadentes, que encabezará una grilla junto a reconocidos grupos nacionales como Kchiporros, Salamandra, Flou y Talento de Barrio.

La programación se completa con las presentaciones de Los Bybys, Mily Brítez, Cumbre Bohemia, Funk’chula, Guillerme Silva, Negão Chandon, además de los DJ Ozsa y Barreto, garantizando una jornada de música y entretenimiento para todo público.