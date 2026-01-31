Los Auténticos Decadentes celebrarán los 30 años de su disco “Mi vida loca” en Piribebuy

La legendaria banda argentina desembarca con un espectáculo especial, en el marco de una de sus giras más ambiciosas, prometiendo un show de casi dos horas cargado de murga, fiesta y clásicos infaltables como La guitarra, El murguero, Corazón y muchos más.

El evento contará además con la participación de destacados grupos nacionales, entre ellos Refugio de Amor, Qmbia Juan y La Vieja Guardia, que compartirán escenario en una noche pensada para todo público.

Enrique Zárate, representante de la productora Céfiro, destacó el enorme desafío que representa para la organización este evento.

“Es un desafío totalmente distinto por la envergadura de unas de las patronales más grandes del país como las de Piribebuy. Esperamos recibir alrededor de 25 mil personas de distintos puntos del Paraguay, y estamos preparados para vivir esa experiencia”, manifestó con gran expectativa.

Zárate también resaltó el gran momento que atraviesan los artistas nacionales y la apuesta de la productora por los grupos más populares y convocantes de la actualidad.

Impacto positivo

El lanzamiento de las promociones genera un impacto económico positivo en Piribebuy y en todo el departamento de Cordillera, ya que a la ciudad y a las zonas aledañas llegan numerosos visitantes para hospedarse y recorrer los comercios locales.

Asimismo, ya se registra una importante venta de entradas, con sectores que alcanzan el 90% de tickets vendidos en las áreas VIP Oro, Plata y Bronce.

Las entradas siguen disponibles a través de la Red Ámbar, en el sector Generales y VIP. Además, aún quedan disponibles algunas mesas y lugares especiales.

Para reservas, está habilitado el número 0981 723 455.

