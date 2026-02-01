Grammy 2026, EN VIVO: todos los ganadores y las mejores presentaciones

La gala de los Grammy 2026 ya se vive minuto a minuto desde Los Ángeles. Mientras la industria musical celebra una nueva edición de su premio más importante, en esta cobertura en vivo seguimos los anuncios, ganadores, actuaciones y momentos destacados de la noche, con actualizaciones constantes a medida que avanza la ceremonia.

Lea más: Grammy 2026: despliegue de estilo y vanguardia que conquistó la alfombra roja

21:55 Dudamel por partida doble: “Yanga” se impone también como Mejor Compendio Clásico

El maestro Gustavo Dudamel regresó al escenario de los Grammy por segunda vez en la noche, esta vez acompañado por el productor Dmitriy Lipay, para recibir el galardón a Mejor Compendio Clásico por Ortiz: Yanga. Esta victoria se suma a su anterior triunfo en Mejor Interpretación Coral por la misma obra, subrayando el impacto profundo de la composición de Gabriela Lena Ortiz.

21:53 Amanda Forsythe y la maestría barroca triunfan con Telemann

La soprano Amanda Forsythe, junto a los directores Robert Mealy, Paul O’Dette y Stephen Stubbs, y la Boston Early Music Festival Orchestra, se alzaron con el premio a Mejor Álbum Vocal Solista Clásico por Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano.

21:50 Gandores en audiolibros, solo instrumental y comedia

Mejor Solo Instrumental Clásico: Yo-Yo Ma – Shostakovich The Cello Concertos (Aceptado en su nombre por Darren Criss)

Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de StorytellingDalai Lama: Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama (Aceptado en su nombre por Rufus Wainwright)

Mejor Álbum de Comedia: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze.

21:36 FYÜTCH & Aura V hacen historia en los Grammy con “Harmony”

En un momento conmovedor e histórico, FYÜTCH & Aura V se alzaron con el premio a Mejor Álbum de Música Infantil por Harmony. La victoria adquiere una relevancia excepcional, ya que la hija de FYÜTCH se convierte oficialmente en la ganadora de un Grammy más joven en la historia de los premios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

21:35 ARKAI ganó como Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

El dúo ARKAI se alzó con el galardón al Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo por su luminosa obra Brightside, un triunfo que pone de relieve su capacidad para fusionar texturas electrónicas con instrumentación orgánica de maneras refrescantes e inesperadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

21:30 Alan Pierson y Alarm Will Sound triunfan con “Land of Winter” de Dennehy

El director Alan Pierson y el audaz ensamble de música clásica contemporánea, Alarm Will Sound, se alzaron con el Grammy a la Mejor Interpretación de Música de Cámara o de Pequeño Ensamble por su impactante versión de “Land of Winter”, del compositor Donnacha Dennehy.

21:28 Gustavo Dudamel triunfa en la categoría de Mejor Interpretación Coral con “Ortiz: Yanga”

El legendario director Gustavo Dudamel sumó un nuevo Grammy a su impresionante colección al ganar el premio a Mejor Interpretación Coral por la poderosa obra “Yanga”, de la compositora Gabriela Lena Ortiz.

21:26 Kwame Ryan se alza con el Grammy a Mejor Grabación de Ópera en una victoria histórica

Kwame Ryan se llevó el galardón a Mejor Grabación de Ópera, marcando un momento significativo para la música clásica contemporánea en la ceremonia de esta noche. La victoria de Ryan representa el continuo respaldo de la Recording Academy a las obras operísticas innovadoras que desafían los límites tradicionales, mientras honran el rico legado de esta forma de arte.

21:25 Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces

“Big Fish” – Nate Smith feat. säje: El tema Big Fish, interpretado por el baterista Nate Smith junto al colectivo vocal säje, ganó el Grammy por su arreglo sofisticado y minucioso. El trabajo, a cargo de Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith y Amanda Taylor, combina jazz contemporáneo con armonías vocales complejas, y fue celebrado por su riqueza sonora y equilibrio entre intimidad y potencia.

21:20 Mejor Arreglo Instrumental o A Cappella

“Super Mario Praise Break” – The 8-Bit Big Band: La big band se llevó el premio por un arreglo innovador que reimagina la música clásica del videojuego Super Mario en clave de jazz. El trabajo de Bryan Carter, Charlie Rosen y Matthew Whitaker destacó por su creatividad y por llevar la música de videojuegos a un lugar protagónico dentro de los Grammy.

21:15 Mejor Composición Instrumental

“First Snow” – Remy Le Boeuf: El compositor Remy Le Boeuf ganó por First Snow, una obra instrumental que se desarrolla con sutileza y carga emocional, evocando transformación y asombro a través de una narrativa musical cuidada y atmosférica.

21:10 Productora del Año (Clásica)

Elaine Martone fue reconocida como Productora del Año en música clásica, premiando una trayectoria marcada por el rigor artístico, la excelencia técnica y el respeto profundo por los intérpretes y las obras.

21:05 Mejor Álbum Ingenierizado (Clásico)

Cerrone: Don’t Look Down – Sandbox Percussion: Mike Tierney y Alan Silverman ganaron el Grammy por el trabajo técnico y de ingeniería sonora en este álbum, destacado por su precisión y claridad en la captura del sonido clásico contemporáneo.

21:00 Mejor Álbum de Música Regional Roots

A Tribute To The King Of Zydeco – Varios artistas: El premio fue para este álbum homenaje al pionero del zydeco Clifton Chenier, que celebra la identidad y el legado de la música criolla de Luisiana a través de múltiples artistas y estilos.

20:55 Dean Sharenow triunfa con “Buena Vista Social Club”: Mejor Álbum de Teatro Musical

Dean Sharenow se alzó con el Grammy 2026 al Mejor Álbum de Teatro Musical por Buena Vista Social Club, una grabación del elenco que desborda vida, ritmo y sentimiento. Inspirado en la icónica música cubana que dio origen al proyecto original, el álbum logra capturar la esencia vibrante de La Habana, traduciéndola en una experiencia teatral cautivadora y llena de fuerza narrativa.

20:57 Samara Joy se consagra con “Portrait”: Mejor Álbum de Jazz Vocal

La artista Samara Joy obtuvo el Grammy 2026 al Mejor Álbum de Jazz Vocal por su trabajo Portrait, consolidando aún más su posición como una de las voces más cautivadoras del jazz contemporáneo.

20:53 Carla Patullo triunfa con “NOMADICA”: Mejor Álbum de New Age, Ambient o Canto

La artista Carla Patullo se alzó con el Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de New Age, Ambient o Canto gracias a su obra NOMADICA, un disco que envuelve a los oyentes en paisajes sonoros tranquilos y atmósferas meditativas.

20:50 Keznamdi se consagra en los Grammy 2026: “BLXXD & FYAH” es el Mejor Álbum de Reggae

El artista jamaicano Keznamdi obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Reggae por su trabajo BLXXD & FYAH, una producción que destaca por su sello distintivo de líricas conscientes, ritmos contagiosos y una producción innovadora.

20:45 Caetano Veloso y Maria Bethânia conquistan el Grammy a Mejor Álbum de Música Globa

Las leyendas de la música brasileña, Caetano Veloso y Maria Bethânia, se alzaron con el galardón gracias a su producción Caetano e Bethânia Ao Vivo. Este álbum en directo, que desborda energía y emoción, es un testimonio de décadas de historia musical compartida y maestría artística.

20:30 Jazz y Grandes Ensamble

Mejor Álbum de Jazz Latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro.

Mejor Álbum de Gran Ensamble de Jazz: Without Further Ado, Vol. 1 – Christian McBride Big Band.

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Southern Nights – Sullivan Fortner (con Peter Washington y Marcus Gilmore).

Mejor Interpretación de Jazz: “Windows - Live” – Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade.

Rock, Alternativa y Metal

Mejor Álbum de Rock: Never Enough – Turnstile.

Mejor Interpretación de Rock: “Changes (Live From Villa Park)” – Yungblud.

Mejor Canción de Rock: “As Alive As You Need Me To Be” – Nine Inch Nails (Trent Reznor & Atticus Ross).

Mejor Álbum de Música Alternativa: Songs Of A Lost World – The Cure.

Mejor Interpretación de Música Alternativa: “Alone” – The Cure.

Mejor Interpretación de Metal: “BIRDS” – Turnstile.

Música Latina

Mejor Álbum de Pop Latino: Cancionera – Natalia Lafourcade.

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino: Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso.

Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces – Gloria Estefan.

Pop, Dance y R&B

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Mejor Grabación Dance Pop: “Abracadabra” – Lady Gaga.

Mejor Grabación Reversionada (Remix): “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” – Gesaffelstein.

Mejor Grabación Dance/Electrónica: “End Of Summer” – Tame Impala.

Mejor Álbum Dance/Electrónico: EUSEXUA – FKA twigs.

Mejor Interpretación de R&B: “Folded” – Kehlani.

Mejor Canción de R&B: “Folded” – Kehlani.

Rap y Hip-Hop

Mejor Interpretación de Rap: “Chains & Whips” – Clipse (ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams).

Mejor Interpretación de Rap Melódico: “luther” – Kendrick Lamar & SZA.

Mejor Canción de Rap: “tv off” – Kendrick Lamar (ft. Lefty Gunplay).

Gospel y Música Cristiana

Mejor Álbum de Gospel: Heart of Mine – Darrel Walls y PJ Morton.

Mejor Interpretación/Canción de Gospel: “Come Jesus Come” – CeCe Winans (ft. Shirley Caesar).

Mejor Álbum de Gospel de Raíces: I Will Not Be Moved (Live) – The Brooklyn Tabernacle Choir.

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: “Hard Fought Hallelujah” – Brandon Lake.

Country y Raíces Americanas

Mejor Álbum de Country Tradicional: Ain’t In It For My Health – Zach Top.

Mejor Canción de Country: “Bitin’ List” – Tyler Childers.

Mejor Interpretación Solista de Country: “Bad As I Used To Be” – Chris Stapleton.

Mejor Interpretación de Country Dúo/Grupo: “Amen” – Shaboozey y Jelly Roll.

Mejor Álbum de Americana: BIG MONEY – Jon Batiste.

Mejor Interpretación de Americana: “Godspeed” – Mavis Staples.

Mejor Álbum de Folk: Wild And Clear And Blue – I’m With Her.

Mejor Álbum de Bluegrass: Highway Prayers – Billy Strings.

Medios Visuales y Producción