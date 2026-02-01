Grammy 2026: despliegue de estilo y vanguardia que conquistó la alfombra roja

La 68.ª edición de los Premios Grammy transformó una vez más la ciudad de Los Ángeles en el epicentro del diseño contemporáneo. Como es habitual, la antesala de la ceremonia se convirtió en una pasarela de alto impacto, donde las figuras más influyentes de la industria musical desplegaron tendencias que oscilaron entre la elegancia clásica y la experimentación disruptiva.
Esta alfombra roja no solo fue un desfile de celebridades, sino un termómetro de la moda global y la identidad visual de los artistas.
Lady Gaga
Benson Boone
Chappell Roan
Karol G
Justin Bieber y Hailey Bieber
Charlotte Lawrence
Addison Rae
Pharrell Williams y Angélique Kidjo
Bad Bunny