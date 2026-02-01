Grammy 2026: despliegue de estilo y vanguardia que conquistó la alfombra roja

La 68.ª edición de los Premios Grammy transformó una vez más la ciudad de Los Ángeles en el epicentro del diseño contemporáneo. Como es habitual, la antesala de la ceremonia se convirtió en una pasarela de alto impacto, donde las figuras más influyentes de la industria musical desplegaron tendencias que oscilaron entre la elegancia clásica y la experimentación disruptiva.

Esta alfombra roja no solo fue un desfile de celebridades, sino un termómetro de la moda global y la identidad visual de los artistas.

Lady Gaga

Benson Boone

Chappell Roan

Karol G

Justin Bieber y Hailey Bieber

Charlotte Lawrence

Addison Rae

Pharrell Williams y Angélique Kidjo

Bad Bunny

Billie Eilish

Miley Cyrus

Paris Hilton

Kara Craig

Rika Tischendorf y Babyface

Gloria Estefan

Scott Hoying y Mark Hoying

Kelsey Merritt

Nuno Bettencourt

Bella Harris

Zara Larsson

Ca7riel y Paco Amoroso

Lila Ike

Rhea Raj

Tyla

Tiara Kelly