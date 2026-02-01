Gente
01 de febrero de 2026 - 21:52

Grammy 2026: despliegue de estilo y vanguardia que conquistó la alfombra roja

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter231706+0000 AMY SUSSMAN

En una noche donde la música y la moda se fundieron en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, las estrellas globales exhibieron sus apuestas más arriesgadas bajo la mirada atenta de los especialistas.

Por ABC Color

La 68.ª edición de los Premios Grammy transformó una vez más la ciudad de Los Ángeles en el epicentro del diseño contemporáneo. Como es habitual, la antesala de la ceremonia se convirtió en una pasarela de alto impacto, donde las figuras más influyentes de la industria musical desplegaron tendencias que oscilaron entre la elegancia clásica y la experimentación disruptiva.

Esta alfombra roja no solo fue un desfile de celebridades, sino un termómetro de la moda global y la identidad visual de los artistas.

Lady Gaga

Lady Gaga
Lady Gaga

Benson Boone

Benson Boone
Benson Boone

Chappell Roan

Chappell Roan
Chappell Roan

Karol G

Karol G
Karol G

Justin Bieber y Hailey Bieber

Justin Bieber y Hailey Bieber.
Justin Bieber y Hailey Bieber.

Charlotte Lawrence

Charlotte Lawrence
Charlotte Lawrence

Addison Rae

Addison Rae
Addison Rae

Pharrell Williams y Angélique Kidjo

Pharrell Williams y Angélique Kidjo.
Pharrell Williams y Angélique Kidjo.

Bad Bunny

Bad Bunny
Bad Bunny

Billie Eilish

Billie Eilish
Billie Eilish

Miley Cyrus

Miley Cyrus
Miley Cyrus

Paris Hilton

Paris Hilton
Paris Hilton

Kara Craig

Kara Craig
Kara Craig

Rika Tischendorf y Babyface

Rika Tischendorf y Babyface.
Rika Tischendorf y Babyface.

Gloria Estefan

Gloria Estefan
Gloria Estefan

Scott Hoying y Mark Hoying

Scott Hoying y Mark Hoying.
Scott Hoying y Mark Hoying.

Kelsey Merritt

Kelsey Merritt
Kelsey Merritt

Nuno Bettencourt

Nuno Bettencourt
Nuno Bettencourt

Bella Harris

Bella Harris
Bella Harris

Zara Larsson

Zara Larsson
Zara Larsson

Ca7riel y Paco Amoroso

Los cantantes argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.
Los cantantes argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.

Lila Ike

Lila Ike
Lila Ike

Rhea Raj

Rhea Raj
Rhea Raj

Tyla

Tyla
Tyla

Tiara Kelly

Tiara Kelly
Tiara Kelly