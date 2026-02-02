Berta Rojas celebra el histórico Grammy para Bad Bunny con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

Berta Rojas estuvo presente en la ceremonia de los Grammy, ya que desde el año pasado integra el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación. La artista paraguaya compartió, a través de sus redes sociales, algunos momentos de la gala celebrada en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles.

En su cuenta de Instagram, la guitarrista clásica celebró el Grammy al Álbum del Año obtenido por Bad Bunny con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, convirtiéndose en el primer álbum en español en obtener este reconocimiento.

“Este premio es reconocimiento a las raíces y la memoria que configura nuestra identidad como seres humanos. Felicidades @badbunnypr!”, expresó Rojas.

“Latinoamérica dejando una huella histórica en la 68va edición de los @grammys”, agregó la guitarrista en una de sus historias.

También compartió una publicación señalando que “DtMF es una invitación al despertar de la nostalgia, los momentos vividos, a las personas queridas, a los lugares amados y los sueños”.

“Es recordar y también dar valor a la manera en que conservamos y vivimos nuestro presente con la certeza que lo que dejaste ir, quizás no vuelva”, añadió celebrando este logro histórico para la música latina.