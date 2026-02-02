Vídeo: Trevor Noah y Bad Bunny con una versión inesperada de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

El conductor de los Grammy 2026 se acercó a Bad Bunny y convirtió un supuesto chiste en uno de los momentos musicales más comentados de la gala.

Trevor Noah y Bad Bunny protagonizaron una de las escenas más memorables de los Grammy 2026 con una intervención que combinó humor, música en vivo y puesta en escena cuidadosamente ensayada. Todo comenzó cuando el presentador se acercó al artista puertorriqueño y, en tono aparentemente distendido, recitó en inglés parte de la letra de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, desatando risas y expectativa en la sala.

Lo que parecía un gag se transformó rápidamente en performance: Noah pasó del recitado a cantar algunas estrofas del tema en español, mientras músicos irrumpían entre el público para interpretar la canción en vivo. La sorpresa confirmó que nada era improvisado y que el cruce estaba pensado como un guiño al impacto cultural del tema y al protagonismo de Bad Bunny en la noche.

La secuencia fue celebrada por el público y se viralizó en redes sociales minutos después.