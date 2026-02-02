Tributo a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026: el emotivo adiós al “Príncipe de las Tinieblas”

La 68.ª edición de los Premios Grammy vivió uno de sus momentos más eléctricos y desgarradores cuando el Crypto.com Arena se sumergió en las sombras para honrar la memoria de Ozzy Osbourne. Tras su fallecimiento en julio de 2025, la Recording Academy organizó un tributo que no solo celebró su estatus como el arquitecto del heavy metal, sino que también subrayó su impacto transversal en la cultura popular, uniendo en un mismo escenario a figuras del rock, el pop y el funk.

La actuación fue encabezada por un supergrupo de alto calibre, dirigido por el productor Andrew Watt. La potencia de Post Malone en las voces, junto a la icónica guitarra de Slash y el bajo de Duff McKagan (Guns N’ Roses), creó una atmósfera de reverencia técnica. A ellos se sumó la precisión en la batería de Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), logrando una interpretación de “War Pigs” que capturó la esencia cruda y contestataria que Ozzy imprimió en Black Sabbath hace más de cinco décadas.

A diferencia de otros homenajes póstumos, este destacó por su cruda emotividad. Las cámaras de la transmisión capturaron repetidamente a Sharon, Kelly y Jack Osbourne en la primera fila, quienes no pudieron contener las lágrimas ante la descarga sonora y las imágenes de archivo que proyectaban la vida del músico.

La elección de Post Malone como voz principal del tributo fue un guiño a la versatilidad de Ozzy en sus últimos años. La colaboración previa entre ambos en temas como “Take What You Want” ya había establecido un puente entre el hip-hop contemporáneo y el metal clásico. Malone, visiblemente conmovido, rindió un homenaje respetuoso que evitó la imitación, optando en cambio por una entrega vocal cargada de la energía y el fervor que caracterizaron las presentaciones en vivo de Osbourne hasta sus últimos días.

El cierre de la presentación, con el recinto de pie y un estruendoso aplauso que se prolongó por varios minutos, consolidó a este tributo como el punto neurálgico de la gala 2026.