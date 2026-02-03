Onamp celebra hoy “La noche de las galoperas”

En homenaje a la festividad de San Blas, patrono del Paraguay, la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), hoy se realizará el concierto “La noche de las galoperas”. La presentación será en la Plaza Italia y promete un espectáculo de música y danza para toda la familia.

Bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, la Onamp presentará temas como “Musiqueada che ámape”, “Añoro mi pueblo”, “Silbido nocturno”, “El suspiro” y “Alma y violín”.

También se podrán escuchar temas como “Mama che mose”, “Polca María”, “Malvita”, “Valle’i” y “Campamento”.

La artista Vicky Díaz prestará su voz interpretando “Pacholi”, “Brisa suave” y “Rohecha jeyvo”, mientras que Melissa Hicks también será parte de este espectáculo cantando “Mborayhu asy”, “Paloma blanca” y la emblemática “Galopera”, de Mauricio Cardozo Ocampo.

Salvador García, trompetista de la orquesta, también lucirá su voz en este concierto interpretando “Voy gritando” y “Mombyry guive”.

Según detalló la orquesta, el público será invitado a participar del baile.

El origen de la galopa

Según el Diccionario de la Música de Luis Szarán, la galopa fue introducida al país por padres franciscanos. La danza data del siglo XIX y ya era parte de las celebraciones en los tiempos del gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia.

En la zona de Punta Karapã, en el barrio de la Chacarita, un grupo de mujeres sigue manteniendo viva esta tradición, que es parte de la identidad paraguaya.