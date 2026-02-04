Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA abre convocatoria para jóvenes músicos

El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) ya habilitó las inscripciones para la audición de la Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA. La convocatoria está dirigida a intérpretes de violín, viola y violoncello.

Para participar de la audición, que se realizará el próximo 23 de febrero, los participantes deben completar el formulario de inscripción y preparar una obra a ejecutar.

También deben tener como mínimo dos años ejecutando el instrumento y tener como máximo 25 años de edad. Durante la audición se impondrá una obra para lectura a primera vista.

El formulario de inscripción se puede solicitar al correo orquesta@ccpa.edu.py o al teléfono (0981) 546-082, de 9:00 a 16:00. También en la oficina del Departamento Cultural del CCPA en José Berges c/ Estados Unidos.

La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA se creó en el año 2003, de la mano del Centro Cultural Paraguayo Americano, con la dirección del maestro Miguel Ángel Gilardi y el apoyo del maestro Luis Szarán. El maestro Gabriel Graziani es el director estable de la agrupación.

El objetivo de este proyecto es posibilitar el desarrollo musical durante dos años de los jóvenes, convirtiéndose en una orquesta escuela para la práctica instrumental en conjunto con repertorio avanzado y el contacto con grandes maestros de la música.

La agrupación está conformada por un grupo de jóvenes virtuosos instrumentistas, seleccionados en el marco de un riguroso concurso. Varios de ellos, actualmente, son integrantes de reconocidos conjuntos musicales de Asunción y del interior del país.