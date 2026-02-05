La ONAMP vuelve al Puerto con la sexta edición del ciclo El Puerto Suena

En su sexta edición, correspondiente a la temporada 2026, el escenario del Centro Cultural del Puerto volverá a recibir a la Orquesta Nacional de Música Popular, formación que trabaja en la puesta en valor del repertorio popular paraguayo desde una perspectiva orquestal.

Bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, la ONAMP presentará un programa integrado por obras emblemáticas de compositores nacionales, abordadas desde el lenguaje instrumental que caracteriza a la orquesta. Según lo anunciado por la organización, el concierto busca ofrecer una experiencia sonora que recorre distintos matices de la música popular del país, articulando memoria, identidad y actualidad.

La propuesta contará además con la participación de artistas invitados que sumarán sus voces al formato orquestal. La cantante Vicky Díaz, la vocalista Melissa Hicks y el trompetista de la ONAMP Salvador García serán parte de este encuentro, aportando interpretaciones vocales en canciones que dialogan con los arreglos instrumentales de la agrupación.

El concierto se realizará el viernes 6 de febrero, a las 20:00, en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción. El acceso será libre y gratuito.

