Líder Quiñónez, un mariachi que resiste desde su oficio

Líder Quiñónez llegó a Asunción hace unas cuatro décadas con la intención de seguir una carrera futbolística ya que jugaba en Cecilio Báez, Caaguazú. Por entonces comenzó a trabajar como vendedor en el Mercado 4, pero al poco tiempo se reveló su vocación artística.

Lea más: Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA abre convocatoria para jóvenes músicos

El cantante es uno de los mariachis que, hasta hace algunos años, formaban parte del paisaje urbano de Asunción en la esquina de la avenida Eusebio Ayala y 22 de septiembre, como una versión paraguaya de la Plaza Garibaldi. Allí concurrían los clientes para contratarlos y llevar serenatas.

Cumpleaños, casamientos, fiestas de 15 años y hasta entierros forman parte del currículum de este artista, que se declara ferviente admirador de la música de Vicente Fernández “porque es más serenatero”.

“Me dedico a la música mexicana. Boleros, rancheras, corridos y huapangos”, señaló Líder al hablar de los estilos que habitualmente interpreta. Entre los temas más pedidos, sostuvo que indudablemente están “El Rey” y “Las mañanitas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señaló que habitualmente se presenta en un grupo con cuatro integrantes, con trompeta, guitarra y guitarrón. “A partir de seis personas la gente ya no quiere pagar”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las presentaciones son normalmente de cuatro canciones y tienen una duración aproximada de 20 minutos, dependiendo de la fiesta.

Líder afirmó que su formación en el canto se dio de forma autodidacta, con cassettes de música mexicana sobre los que iba aprendiendo las canciones. Sostuvo que, hasta ahora, no cuenta con ninguna grabación propia ni tema inédito.

No obstante, señaló que en estas tres décadas de carrera ha tenido la posibilidad de hacer presentaciones en Brasil y Argentina, incluyendo a la Casa Paraguaya en Buenos Aires.

También, según comentó, compartió el escenario con el tenor Jorge Castro en un concierto celebrado en el Teatro del Banco Central del Paraguay.

Antes y después del 2020

La pandemia del 2020 marcó un antes y un después para el trabajo de los mariachis, según comentó.

No solo aceleró la desaparición de las “oficinas” de los mariachis sobre la Avda. Eusebio Ayala, sino también redujo drásticamente la cantidad de presentaciones en este oficio que, según remarcó Líder, “no tiene hora y no tiene día”.

Señaló que anteriormente, entre viernes, sábado y domingos solían tener hasta nueve actuaciones en Asunción. Actualmente, el número de presentaciones ronda entre tres o cuatro al mes, según comentó.

El artista busca seguir con fuerzas en este oficio que, según sostuvo, exige constantes ensayos, dedicación y no permite errores. Los interesados en contactarlo pueden hacerlo al (0981) 910-236.