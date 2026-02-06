El carnaval desembarca en el Puerto de Asunción con Raça Negra y Axé Bahía

La samba, el axé y pagode serán grandes protagonistas del Carnaval que se realizará este sábado 7 en el Puerto de Asunción, desde las 19:00. Esta fiesta marcará el retorno a nuestro país de la agrupación brasileña Raça Negra y presentará, por primera vez en Paraguay, a la agrupación Axé Bahía.

Liderada por Luiz Carlos, Raça Negra tendrá su reencuentro con el público paraguayo en el marco de su gira internacional “Me Leva Junto com Você”, presentando su repertorio de clásicos.

La agrupación, referente de la samba pagode, cuenta con canciones como “Sozinho”, “Volta”, “É tarde demais”, “Cheia de manias”, “Maravilha”, entre otras. Su presentación promete reunir varios clásicos, percusión, baile y una energía para vivir el carnaval a pleno.

También estará en escena Axé Bahía, agrupación que se inició en Brasil a finales de 1990 y actualmente está radicada en Chile. Temas como “Namorar pelado”, “Onda Onda”, “Dança da manivela”, “Mueve la pompa”, “La cucarachiña” posicionaron a la agrupación en toda Latinoamérica.

Los portones se habilitarán a las 19:00 y desde las 20:00 estará el DJ Teo, seguido por Onda Rapai a las 20:50. DJ Teo volverá a tomar las bandejas desde las 21:25, para luego dar paso al show de Axé Bahía a las 21:40.

La fiesta seguirá a las 22:30 con la Goldie Oldie y desde las 23:00 estará la Fiebre de los 90s, antes del inicio del show de Raça Negra, que está previsto para las 23:30. Ya a partir de la 1:30, la fiesta seguirá con la Fiebre de los 90s.

El acceso al evento será sobre la Avda. Stella Maris y Tte. César Díaz de Pefaur, al costado del Parque de la Solidaridad.

Las entradas para los sectores Camarotes y Lounge ya están agotadas. Las demás entradas se pueden conseguir a través de Tuti, desde G. 230.000. El show es producido conjuntamente por RPM Producciones y Top Shows.