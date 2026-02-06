Kchiporros estará en concierto gratuito este sábado en la Costanera de Encarnación

Para este sábado se aguarda la presentación del popular Chirola, vocalista del grupo de cumbia, pop, ska, reggae y rock latino “Kchiporros”. El evento ya había convocado a más de 40.000 personas el pasado 31 de enero con la presentación de “Damas Gratis”. La actividad es una opción ideal para agendar una escapada de turismo interno hacia la “Perla del Paraguay”.

El evento es organizado por la Municipalidad de Encarnación, Puerta del Sur SA y Cervepar. Se trata de una serie de conciertos gratuitos en la costanera de la ciudad, con un escenario montado en el pastizal entre el silo y el molino, al costado de la playa San José.

La fiesta es de acceso gratuito para quienes quieren disfrutar del espectáculo, pero dentro de la estructura del festival, en parte organizado por Brahma, no se permite el acceso de cervezas de otras marcas.

Kchiporros

Kchiporros es uno de los grupos más representativos de la escena musical paraguaya. Formada en Asunción en 2006, la banda supo fusionar ritmos bailables.

La invitación para el público es para vibrar con los grandes éxitos de la mítica banda, con varios de los temas más conocidos, como “Cada día”, “Sistema solar”, “Bandida”, “Guarani Cool”, “Ana Lucía” y “Los ojos rojos”, por ejemplo.

La última jornada de este ciclo de conciertos está programada para el 14 de febrero y se presentará el grupo internacional “Migrantes”.

El evento es una gran alternativa para la juventud y la gran afluencia de turismo que hay en la ciudad, durante la temporada de Carnaval. Solamente el fin de semana anterior, hubo más de 60.000 personas el sábado por la noche; más de 45.000 en el concierto en la costanera y 15.000 en el Carnaval Encarnaceno.