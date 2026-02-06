La OSN ofrecerá en San Bernardino un concierto dedicado al cine

La Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay (OSN) presentará en San Bernardino el concierto titulado Una noche de película, una función especial pensada para espacios abiertos y públicos diversos. El encuentro está previsto para el sábado 7 de febrero, a las 20:00, en la Plaza Central Bernardino Caballero, con acceso libre y gratuito.

Bajo la dirección de la maestra Pacita Diez Pérez, la orquesta ofrecerá un recorrido por distintas bandas sonoras que marcaron la historia del cine, interpretadas en formato sinfónico. El programa incluye músicas pertenecientes a producciones como Star Wars, Gladiador, Titanic, La Misión y Frozen, entre otras, conformando un repertorio que apela tanto a la memoria colectiva como a nuevas audiencias.

La actividad se inscribe dentro del Ciclo de Extensión Cultural 2026 de la OSN, una iniciativa orientada a descentralizar la oferta artística y a llevar propuestas musicales a distintos puntos del país, fuera de las salas tradicionales de concierto. En esta ocasión, el evento cuenta con la organización conjunta de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Gobernación de Cordillera y Ñandecine.

La presentación en San Bernardino se suma así a las acciones que buscan ampliar el acceso a la música sinfónica, propiciando espacios de encuentro en ámbitos públicos y abiertos, donde la música dialoga con el entorno urbano y natural.

