Un anuncio inesperado: Sting revela el nuevo proyecto discográfico de CA7RIEL y Paco Amoroso

La historia reciente de CA7RIEL y Paco Amoroso sumó este lunes un nuevo capítulo. Sting publicó un video en el que anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum del dúo argentino, previsto para el próximo 19 de marzo, y reveló que el proyecto incluye una canción con su participación. El anuncio llega después de un período de silencio público, iniciado cuando los artistas decidieron cancelar el estreno de Top of the Hills, horas antes de su publicación, alegando una crisis personal y agotamiento.

En el video, Sting construye un relato en el que se presenta como fundador de un centro privado llamado Free Spirits Wellness Center, una institución dedicada —según explica— al desarrollo del bienestar mental y emocional de figuras influyentes de distintos ámbitos. A partir de esa premisa, relata cómo conoció a CA7RIEL y Paco Amoroso en Argentina, un año atrás, y cómo siguió de cerca su ascenso internacional, marcado por una extensa gira mundial, reconocimiento global y una fuerte exposición pública.

Según su testimonio, ese crecimiento acelerado derivó en un colapso personal que llevó a los músicos a suspender el lanzamiento de su disco anterior. En ese contexto, Sting afirma que el dúo se refugió en su centro, donde atravesaron un proceso terapéutico intensivo que, de manera excepcional, incluyó la grabación de un nuevo álbum durante el retiro. Como condición, el músico británico señaló que ambos debían verbalizar sus conflictos emocionales y aceptar su participación en una de las canciones.

El resultado, siempre de acuerdo con el relato de Sting, fue un material completamente nuevo, concebido bajo lo que denomina el Conscious Listening Paradigm, una forma de escucha que propone experimentar la música con intención y conciencia, más allá del virtuosismo o del éxito comercial. En esa línea, el álbum es presentado no solo como un lanzamiento discográfico, sino como el inicio de una etapa en la que CA7RIEL y Paco Amoroso asumirán un rol activo como difusores de este enfoque.

El anuncio también incluye la confirmación de un video resumen del proceso creativo y personal atravesado por el dúo en el centro, que será publicado junto con el disco el 19 de marzo. Posteriormente, los artistas iniciarán una gira mundial, que —según Sting— buscará hacer visibles los resultados de este método.

De este modo, la secuencia que comenzó con la cancelación de Top of the Hills, continuó con una reaparición pública en los premios Grammy y culmina ahora con un anuncio encabezado por una figura central de la música global, redefine el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso y marca una nueva etapa en su recorrido artístico.