Green Day inaugura el Super Bowl LX con una vibrante presentación

La presentación inició con una introducción instrumental de “Good Riddance”, seguida inmediatamente por la energía de “Holiday”. Posteriormente, el grupo bajó las revoluciones con la balada “Boulevard of Broken Dreams”, para cerrar con la potencia de “American Idiot”.

Durante el show, el líder de la agrupación, Billie Joe Armstrong, se dirigió al público presente:“¡Bienvenidos a la Bahía! ¡Es el Super Bowl LX!”.

Declaraciones previas en evento paralelo

Aunque la actuación del domingo se mantuvo enfocada estrictamente en lo musical, Armstrong había generado repercusión el viernes previo durante una fiesta patrocinada por Spotify. En dicho evento, el músico lanzó un mensaje directo hacia los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“A todos los agentes de ICE, dondequiera que estén”, dijo Armstrong desde el escenario, “dejen su trabajo de mierda. Dejen este trabajo de mierda que tienen. Porque cuando todo esto termine, y terminará en algún momento, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, los dejarán como si fuera un puto mal hábito. Vengan a este lado de la línea”.

Contexto del evento y grilla musical

Green Day, oriundos de la Bahía Este de San Francisco, llega a este escenario con un legado de 75 millones de discos vendidos y cinco premios Grammy. Junto a ellos, la agenda previa al encuentro incluye a:

Charlie Puth: Himno nacional.

Brandi Carlile: “America the Beautiful”.

Coco Jones: “Lift Every Voice and Sing”.

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, reciente ganador del Grammy al Álbum del Año 2026.

El encuentro deportivo, que marca el regreso del Super Bowl al Levi’s Stadium tras una década, enfrenta a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, reeditando la histórica final de 2015.