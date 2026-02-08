Música
08 de febrero de 2026 - 21:10

Taylor Swift estrena el videoclip de “Opalite”: una ilusión noventera que emociona

Taylor Swift estrenó el videoclip de “Opalite”, el segundo sencillo de su álbum “The Life of a Showgirl”. Tras un lanzamiento inicial exclusivo para plataformas de suscripción, el material —que cuenta con la participación de figuras como Cillian Murphy y Domhnall Gleeson— ya se encuentra disponible para todo el público en YouTube.

Por Carolina Sales

Tras el arrollador éxito de “The Fate of Ophelia”, Taylor Swift vuelve a ser tendencia global con el lanzamiento del videoclip de “Opalite”. El tema, que forma parte de su álbum “The Life of a Showgirl” (2025), se consolida como el segundo sencillo oficial del disco tras haberse convertido en uno de los favoritos de los fans en las plataformas de streaming.

Aunque el estreno se dio inicialmente de forma exclusiva para usuarios de plataformas pagas el pasado viernes, el material audiovisual ya se encuentra disponible para todo el público en su canal oficial de YouTube.

Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".
Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".

Metáforas, soledad y un toque de humor

Bajo la dirección y el guion de la propia Swift, el clip de “Opalite” propone un viaje estético a los años 90. La historia utiliza el mineral como una metáfora de la búsqueda de la felicidad prefabricada: la artista plantea que, así como el hombre crea la opalita, las personas a menudo intentan “comprar” o fabricar su propia compañía para combatir la soledad.

En el video, vemos a Taylor interactuando con una piedra como si fuera su mejor amiga, mientras que el actor Domhnall Gleeson hace lo propio con un cactus.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".
Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".

Un elenco de lujo

El video destaca por una cantidad importante de cameos. Además de Gleeson, aparecen figuras de la talla de:

  • Cillian Murphy
  • Lewis Capaldi
  • Jodie Turner-Smith
  • Greta Lee
  • Graham Norton
Graham Norton, Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".
Graham Norton, Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".

Según explicó la artista, la idea nació tras una charla en un programa de TV británico: “Domhnall hizo una broma sobre querer aparecer en uno de mis videoclips. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Pero en ese mismo momento me vino una idea a la cabeza”, comentó Swift, quien terminó enviando el guion a todo el grupo apenas una semana después.

La estrategia detrás del estreno

El retraso de dos días para su llegada a YouTube no fue casualidad. Responde a un cambio en la metodología de Billboard, que ahora otorga mayor peso a las reproducciones de servicios bajo suscripción premium por sobre las visualizaciones con publicidad.

Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".
Domhnall Gleeson y Taylor Swift en una imagen del vídeo "Opalite".

Al centralizar el tráfico de los primeros días en plataformas pagas, Swift busca asegurar una posición más alta en los charts estadounidenses, una movida que marca un precedente sobre cómo los grandes artistas gestionarán sus lanzamientos digitales de ahora en adelante.