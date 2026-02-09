Johnny Torales publica mensaje tras la muerte de Alma María Vaesken, su esposa y compañera de Los 3 Sudamericanos

La cantante paraguaya Alma María Vaesken falleció el pasado 31 de enero, a los 89 años, en la localidad española de Tarancón, Cuenca; donde residía junto con su esposo, el también artista Johnny Torales. Ambos fueron parte de la célebre agrupación paraguaya Los 3 Sudamericanos, que conformaron junto con Casto Darío Martínez en 1959.

El éxito internacional de la agrupación llevó a la pareja a radicarse en España, ya en la década de 1960. En los últimos años, Alma María Vaesken aprovechó la red social Facebook para mantener un contacto más estrecho con sus seguidores.

En las últimas horas, Torales aprovechó dicha cuenta para publicar un mensaje y agradecer los pésames que le hicieron llegar tras el fallecimiento de su compañera de vida.

“Queridos amigos soy Johnny Torales, quiero pedir perdón por dejar en blanco tanto tiempo el sitio de Alma, quise publicar algo pero no me salía nada, tenía la mente en blanco”, expresó el artista, que actualmente tiene 97 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Solo tenía la imagen de ella que rondaba por mi cabeza, es que después de 68 años juntos me cuesta enormemente vivir sin ella a mi lado”, agregó en la publicación, que está acompañada por un vídeo con fotografías de Alma María y su propia versión del bolero “Júrame”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Les prometo que cuando me recobre mentalmente volveré y trataré de estas a la altura, gracias por todos los pésames”, concluyó el artista, cuyo nombre real es Juan Humberto Torales.

En una entrevista para ABC, publicada en el año 2015, Alma María Vaesken recordó que, antes de conocerse, Johnny era un cantante de baladas y boleros muy conocido.

“Le decían ‘La voz de oro de Asunción’. En la radio estaba siempre cantando y siempre salía en la revista ‘Fa-re-mi’”, señaló la cantante.

“Mi amigo, que era íntimo de Johnny, sabía que me gustaban sus canciones y lo trajo para presentarme”, añadió.

En el encuentro, que se dio un día domingo, Vaesken tocó el piano y cantó el bolero “El reloj”. La pareja se casó en el año 1960, antes del despegue internacional del grupo conocido por temas como “Cartagenera”, “Me lo dijo Pérez” y “Navidad del Paraguay”.